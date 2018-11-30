美股盤中─ 那法若將參與川習晚宴 道瓊下跌逾160點

美國股市週四中場走低，道瓊下跌逾 160 點，中美達成貿易協定的希望有所消退，為利空。

台北時間 00:42

道瓊工業平均指數下跌 71.53 點或 0.28% 至 25294.90。

Nasdaq 指數下跌 26.64 點或 0.36% 至 7265.05。

S&P 500 指數下跌 8.46 點或 0.33% 至 2735.33。

南華早報報導，白宮顧問那法若 (Peter Navarro) 將參與川普與習近平在 G20 高峰會的晚宴。由於他對中美貿易長期採取鷹派立場，他的參與削弱了貿易協定的希望。

川普在白宮的談話顯示，他還不確定是否需要與中國達成貿易協議，股市亦因而下跌。

分析師說，這可不是好消息。那法若對中國態度強硬，不希望他來參與中美會議。

今年，美國已對數百億中國商品加徵關稅。中國亦對美國商品加徵關稅。雙方的爭議持續，對金融市場造成了衝擊。

分析師說，若貿易戰出現利多消息，股市可望出現聖誕老人的漲勢。

週三，道瓊大漲逾 600 點，創今年第二大單日漲幅。Fed 主席鮑爾說，央行的基準利率接近中性水平，意味無意進一步升息，股市因而上漲。

10 月，鮑爾曾說美國利率距中性水平還很遙遠，顯示 Fed 將進一步升息，股市因而受到壓力。

