不滿公司推中國版搜尋引擎 谷歌員工力倡「罷工基金」3小時募款達標

數日前谷歌員工刊登一封公開信，呼籲公司取消在中國開創經審查的搜尋引擎之行動，現在甚至有員工討論成立「罷工基金」以支持決定罷工或辭職抗議的員工。

美媒週四 (29 日) 報導了谷歌這項內部名稱「蜻蜓項目( Project Dragonfly)」的一些新細部資訊，內容提到谷歌在某些決策上避開了安全和隱私人員，沒有邀請他們參與該項目有關的會議。

報告公布後，谷歌員工兼職場議題活躍人士 Liz Fong Jones 在推特上表示，她將組織募款 10 萬美元成立基金，用來支持罷工抗議的員工。

通常情況下，罷工基金是由工會創立，用來協助罷工者在沒有工資的情況下滿足其基本需求。谷歌目前沒有工會，但知情只透露，有一些員工曾非正式的討論過組織工會。

Fong Jones 稱他的想法公布後，短短三小時內已經獲得大眾承諾捐款 10 萬美元。雖然該承諾無約束性，但能在這麼短的時間獲得大眾支持，再次證明過去一年來科技抗爭浪潮不斷，包括多元化、性騷擾和具爭議的公司業務契約等。

她在推特中建議與科技工作者聯盟 (Tech Workers Coalition) 合作創設基金。

該組織拒絕回應。

先前服務於谷歌搜尋和機器智慧部門的科學家 Jack Poulson 今年 8 月以辭職的方式對蜻蜓項目表示擔憂，他也承諾在該基金成立後捐款 1 萬美元。（根據坦普爾大學副教授 Brishen Rogers 說法，此類捐款不等同慈善捐款，無法作為節稅用途。)

根據外媒今年 8 月的報導，谷歌創建一款 app，能遵循中國政府審查規定，在搜尋結果中移除被判定敏感的內容和連結，而且將用戶的搜尋行為與其行動電話號碼綁定。

自此人權團體、美國政治人物和谷歌員工都曾表態擔憂，恐該項目侵犯人權和隱私，截至週四下午，已經有 528 位谷歌員工公開連署請求信，希望公司能撤除該項目。

谷歌執行長 Sundar Pichai 預計將於 12 月 5 日出席國會發表證詞，討論透明度和偏見議題，國會成員也可能詢問谷歌在中國的計畫。

Pichai 先前曾公開回應，這項計畫仍在「非常早期」的階段，且實驗發現它可以在中國完善提供超過 99% 搜尋內容。

谷歌發言人拒絕就該罷工基金發表評論，僅回應蜻蜓項目避開隱私與安全團隊一事，稱公司在探索階段諮詢了許多工程師，但「這只是個探索項目，還沒有做出任何決定，我們也一如往常地問了許多隱私和安全工程師。我們推出任何產品，最終都會有完整的隱私審查，雖然開發過程則還沒做到這樣，但隱私審查在谷歌無妥協無捷徑的。」