川普加徵關稅 刻意壓低貿易赤字 赤字為何依舊上升？

川普總統祭出關稅，意在縮小美國貿易赤字。然而，美國貿易赤字却連續五個月上升，甚至於年底前，可能還會創新高點。

根據週三公布的調查報告顯示，美國 10 月商品貿易赤字又增加了 10 億美元。

川普於 9 月對 2000 億美元自中國進口商品課徵 10% 關稅，今日公布的調查報告，是加稅後公布的幾項貿易數據之一。川普還威脅將於 1 月 1 日，把該關稅稅率調高至 25%。

這項關稅讓美國進口商在購買這些中國商品時，價格變得更貴。但美國人於 10 月購買的外國商品却仍多過 9 月。這項數據可能反應美國進口商在 1 月加徵關稅之前，先行增加庫存。此外，消費者支出強勁，亦為赤字上升原因。

巴克萊銀行分析師徐倫 (Pooja Sriram) 說：「有證據顯示美國進口商在進一步對中國商品加徵關稅之前，已先行下單。這可能是近幾個月，推升進口金額的因素之一。」

去年減稅讓美國人口袋的現金增加，也有助拉抬了進口需求。

徐倫說：「我們相信，即使在進一步加徵關稅後，美國的內需仍可能足以讓進口維持於高檔。」

下週，美國將公布 9 月商品與勞務貿易赤字，預期該整體貿易赤字將創新十年高點。

這與川普所追求的目標，背道而馳。