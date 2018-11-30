美國消費者支出明顯上升 却推不高通貨膨脹

美國人 10 月支出創今年最大升幅，然而，通貨膨脹似乎仍在控制之中。

美國政府週四公布，10 月消費者支出上升 0.6%，小幅高於預期。

10 月個人收入上升 0.5%，創 1 月以來最大升幅。

然而，通貨膨脹壓力却未見明顯變動。個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率持平於 2%。

扣除食品與能源，10 月核心 PCE 指數年率上升 1.8%，創 2 月以來最低水準。

10 月 PCE 指數較 9 月上升 0.2%，10 月核心 PCE 指數較 9 月上升 0.1%。

美國人在各種商品與勞務的支出均上升，但升幅最大者在必需品，如處方藥，電力與天然氣。

冬季已至，家庭取暖支出因而上升。

10 月個人收入上升 0.5%，創 1 月以來最大升幅，有助推升支出上升。

通貨膨脹壓力減緩，有助降低家庭財務壓力。油價大幅下跌，未來幾個月，美國人的汽車加油費用可望大幅減少。

今年初以來，美國人的儲蓄率持續穩健下降，10 月儲蓄率下降 1 點至 6.2%，創近一年低點。

收入上升，就業穩定，可望促使美國人支出上升，今年將是表現亮麗的一年。感恩節後的銷售顯示，假期表現亦良好。

可以確定的是，強勁的就業市場及快速的經濟成長，推升了通貨膨脹，但目前為止，通貨膨脹並未構成問題。

美國通貨膨脹已連續二個月符合 Fed 的 2% 目標。油價近來大跌，未來幾個月，亦將有助減緩通貨膨脹壓力。多位央行官員已暗示，今年內，他們不會進一步大幅升息。