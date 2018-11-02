美國9月貿易赤字上升至540億美元 對中國貿易赤字再創新高

美國 9 月貿易赤字上升 1.3% 至七個月高點，川普壓低赤字努力仍未成功。

美國商務部週五公布，9 月貿易赤字上升至 540 億美元，8 月赤字修正為 533 億美元。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，9 月貿易赤字為 536 億美元。

這是自川普於 2017 年 1 月上任以來，第二高單月貿易赤字。更糟的是，儘管美國加徵關稅，美國對中國貿易赤字却再創新高。

2018 年前九個月，美國貿易赤字總額達 4470 億美元，去年同期為 4045 億。

美國 9 月進口上升 1.5% 至 2666 億美元，創新高點。

9 月出口上升 1.5% 至 2126 億美元。

目前為止，美國課徵鋼鋁關稅，及對中國數百億美元商品加徵關稅，衝擊有限。

影響最大者在於黃豆出口，買賣雙方有意在課徵關稅前，先行交易。9 月黃豆出口雖下降，但較去年同期仍大幅上升。

美國貿易赤字上升，利弊參半。

赤字上升，會降低 GDP 成長。但也顯示美國經濟強勁，美國人用於支出的資金，高於其他國家民眾。美元上漲，也讓外國商品與旅遊變得較為便宜。

儘管川普政府有意降低貿易赤字，但除非美國重建製造業基礎，或美國人減少支出，否則成效將有限。

依目前情況而言，2018 年赤字可能創十年高點。