大摩總裁：美中像學習共存的「兩大巨獸」經濟冷戰尚未開始

針對美中貿易戰是否會觸發新類型的冷戰，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 總裁 Colm Kelleher 認為，美中像「學習共存的兩大巨獸」，不會造成全球經濟冷戰。

美中貿易戰持續升溫，美國試圖縮小與中國的貿易逆差，已對價值 2500 億美元的中國輸美商品課徵關稅，中國則採取報復性措施，對價值 1100 億美元的美國進口商品課徵關稅。

美中之間的貿易鬥爭，被認定為是全球投資者信心的最大風險之一，也是對全球經濟的威脅。舉例來說，在美中貿易戰爆發下，國際貨幣基金組織 (IMF) 削減了今年和明年的全球增長預測。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計將在本週舉行的 G-20 高峰會進行會面，雙方是否能達成某種貿易協議為市場關注焦點。Kelleher 表示，他不能預測雙方會面的結果，但他希望會面能代表「兩方強權開始進行更加務實的合作」。

摩根士丹利於新加坡召開第 17 屆年度亞太峰會，Kelleher 在會議中指出，川普為一個現實的專業交易人 (dealmaker)，並且在美國獲得很多支持，關於中國是否從全球化中獲益太多，川普正試圖解決這種貿易失衡問題。



Kelleher 認為，其實中國也能理解美國的部分情緒，中國政府「非常實際」，且已展現出一些開放市場的證據。

Kelleher 指出，根據該公司的研究，若美國針對 2000 億美元的中國商品課徵 25% 關稅，中國的經濟增長將減少 1.3%，正是個不小的數字，但不代表北京無法克服這個難題。

中國 GDP 年增率 (資料來源: tradingeconomics)

但有鑑於美中雙方皆很現實和實際的情況，Kelleher 認為，美中貿易戰是有辦法結束的，會達成某種協議，保有雙方面子的協議，然後美中將會擺脫貿易戰，進入下個階段。

美國或為貿易戰最大輸家？

香港恒隆地產的董事長陳啟宗認為，以中國的經濟體大小來看，中國有辦法承受貿易戰所帶來的痛苦，美國可能會是貿易戰中的最大輸家。

陳啟宗指出，美國最大的擔憂其實不是在於與中國的貿易逆差，而是中國的科技發展，可能會造成軍事威脅，包含網路戰爭。但美國設法阻擋中國取得科技技術，反而將迫使中國加速發展自身的科技，造成反效果。

同一時間，儘管人民幣仍不能與美元相比，但在貿易戰之下，全球使用人民幣進行貿易的比例正在提升，如俄羅斯和伊朗。在經濟面臨下一次危機時，美國可能將被迫與中國合作。