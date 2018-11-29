一日遊後A股再次卧倒 大盤短期或難改弱勢

11月29日，受外圍市場隔夜大漲的影響，今日滬深創同步高開，但未能延續昨日強勢，隨後兩市三大指數延續調整走勢，午後紛紛翻綠，全天現單邊殺跌走勢，收盤全線下跌，滬指跌幅超過1%，深成指與創業板指大跌逾2%，兩市合計成交超過3000億元，個股一片慘綠，行業板塊呈現普跌態勢，券商股領跌，黃金股逆市走強。

整體而言，今日市場疲態儘顯，資金追高意願不佳，多數個股衝高回落。目前市場處於政策和業績雙重真空期下，資金情緒仍然處於萎靡狀態，市場缺乏主線投資方向，預計滬指短線圍繞2600點震蕩整固的可能性較大，創業板市場短線圍繞1350點蓄勢整理的可能性較大。

截止收盤，滬指報2567.44點，收跌1.32%，成交額1295億;深成指收報7597.01點，跌2.06%，成交額1811億;創業板收報1312.72點，跌2.11%，成交額560億。

盤面上，券商、銀行等權重板塊尾盤跳水，拖累指數單邊回落。尤其券商股午後急跌，板塊指數跌近5%，海南、高送轉、通信等板塊領跌，拖累中小創題材走低，5G概念股集體熄火，指標股中興通信(000063-CN)大跌逾5%;此外，黃金、白酒、豬肉、農業等避險品種則逆勢活躍居漲幅榜前列，資金避險情緒持續提升。

震蕩中11月近500億元北上資金加速入場

今日北上資金金淨流入12.87億元，其中，滬股通淨流入14.69億，深股通淨流出1.82億。

伴隨著市場震蕩築底，投資者風險偏好下降，但北上資金卻逆市逢低吸納。有數據統計發現，11月份以來截至11月28日，北上資金合計淨流入A股市場468.12億元，其中滬股通資金淨流入318.37億元，深股通資金淨流入149.75億元。

券商股全線殺跌 黃金股逆勢上漲

熱點方面，受上海集成電路設計產業園揭牌、一批企業項目入駐的積極影響，早盤集成電路、芯片、半導體等科技股衝高，聚燦光電(300708-CN)漲停，江豐電子(300666-CN)、國科微(300672-CN)等個股跟漲;稀土板塊今日異動，科恒股份(300340-CN)強勢封漲停，但鵬起科技(600614-CN)午後開板，板塊持續性有待關註。昨日隨廣電網絡參與5G牌照消息火了一把的5G相關概念也就一日遊，除了個别龍頭如廣電網絡(600831-CN)、天威視訊(002238-CN)還能一字板封死漲停外，其餘跟風的大多表現不儘人意，午後持續走低拖累指數反彈，板塊指標股中興通訊甚至一度大跌5%。此外，科創類熱炒品種今日偃旗息鼓，科創板、獨角獸概念集體回調，多隻個股跌停，這也是前幾日該板塊分化後，強勢品種的再度轉勢下挫，短期該板塊風險需要警惕。而隨著資金避險情緒持續提升，黃金股午後則持續走強，榮華實業(600311-CN)封板，園城黃金(600766-CN)漲停;農業板塊也逆勢走強，龍頭新農開發(600359-CN)強勢封板，新賽股份(600540-CN)、敦煌種業(600354-CN)、登海種業(002041-CN)集體走強。

另值得一提的是，昨日拉升被寄予厚望的券商板塊今日卻迎來持續調整，尾盤全線殺跌，板塊指數跌近5%，天風證券(601162-CN)跌停，華鑫股份(600621-CN)、國海證券(000750-CN)、南京證券(601990-CN)、長城證券(002939-CN)等多隻個股紛紛下挫大跌超8%；作為本輪反彈的主力軍，券商股後期走勢必然成為市場焦點，有分析指出，券商指數從前期低點反彈以來最大漲幅已超35%，大盤略有震蕩調整便會引發獲利盤賣出，所以證券板塊還要看其後續持續性，重點關註其護盤和領漲的意義。

外圍市場環境整體偏正面

外圍市場釋放重磅利好，美聯儲重磅表態，認為美聯儲基準利率已接近中性水平暗示加息次數將減少，加息週期或提早結束，這無疑會減少新興經濟體的壓力，對於人民幣匯率和A股也是有正面影響。此外，美元離岸人民幣維持平台震蕩，整體外圍市場環境偏正面。另外，國務院國資委表示，將進一步深化改革擴大開放，堅持市場化原則，在更多領域實現合作共赢和高質量發展，對於A股市場發展也將起到一定積極促進作用。儘管A股短線調整，中長線向好預期不改。

短期控製風險為首要

今日A股在外圍股市普漲行情帶動下，三大股指卻一反常態高開低走呈單邊下行走勢，午後股指更是大幅殺跌，券商股、通訊、高送轉、傳媒等重挫，弱勢調整迹象明顯。臨近年底，隨著監管層的嚴監管措施以及風險警示之後，市場量能不濟，成交動能也有限，短線氛圍已經重歸低迷態勢，黃金板塊的逆勢崛起即體現出當前市場資金的避險需要，大盤短期或將繼續盤整。

本週末及下週國内外事情將有點多，總之，消息面的變化不可忽視，重點關註週末的G20會議。在此時點，操作上，投資者此時控製風險為首要，保持冷靜，保持低倉位以應對市場短期不確定性，主要關註那些業績好、有成長性、流動性好的超跌股，中美貿易相關概念股也可適當關註，包括天然氣、知識產權、農業類、黃金股等。

作者：毛莉

編輯：唐文英