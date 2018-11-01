全球10月股災後 澳股邁開正面步伐 亞股跟進 日股除外

經歷 10 月全球股市震盪後，11 月份首日交易，澳洲股市走高。基準 ASX 200 指數早盤一度漲 0.8%，但隨後收斂至 0.19%。

材料股上漲 1.41%，大型礦業股一片喜氣：Rio Tinto 上漲 1.83%、Fortescue Metals 上漲 2.5%、BHP Billiton 稍早漲逾 5%，隨後收斂至上漲 3.32%。

BHP 股價上漲係因該公司宣布，計畫執行場外庫藏股 52 億美元，並發放特殊股息 (資金來自出售美國資產所得的剩餘部分)，合計回饋股東 104 億美元。

亞股除日本市場以外，其他地區大致交易正面。恆指上升 1.45%、上綜指數上升 1.13%、深圳綜合指數也上揚 1.539%。南韓 Kospi 指數上漲 0.72%。

日本 Nikkei 225 仍在負面領域，下跌 0.57%，而 Topix 指數下跌 0.5%，科技股仍是市場焦點，Panasonic 大跌 8.16%、Softbank 跌幅超過 7%。

晨星分析師 Dan Baker 表示，軟銀大跌主要因為其他電信同業調降費率的消息衝擊，但「有鑑於國內電信業對軟銀整體價值來說，所佔比例相較低，所以週四走跌程度似乎大了些。」

由於中美貿易摩擦，中國週四公布的經濟數據成為市場焦點，包含中小型企業的 IHS Markit 中國 10 月採購經理人指數（PMI）50.1，優於預期，原本分析師估計該數值將自 9 月的 50.0 下降至 49.9。

由於 Fed 升息隱憂、中美貿易摩擦，加上企業獲利成長放緩，投資人憂心忡忡也讓股市承壓。

針對華府是否會對中國實施額外關稅，美國川普總統首席經濟顧問 Larry Kudlow 週三表示，「目前還沒有任何結論。」

他不願透露川普總統對中國換取降低關稅的具體要求是什麼，僅稱川普不斷敦促中國處理智慧財產權竊盜問題，以及中國對美國進口貨品的壁壘問題。