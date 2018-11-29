升息和貿易雙重打壓 亞洲經濟成長「集體降檔」

隨著亞洲國家第三季 GDP 數據紛紛出爐，市場也明顯感覺到亞洲經濟增速正在出現降檔。

整體來看，亞洲國家第第三季國內生產總值明顯疲弱，全球經濟增長也在升息的大環境下步履蹣跚，國際貿易形勢也給未來亞洲未來經濟增添了一層不確定性。

遭受了自然災害打擊的日本，交出了不及預期的經濟增長數據。

11 月中旬，日本內閤府最新公布的 GDP 初值數據顯示，日本第三季實際 GDP 年化季環比初值 - 1.2%，低於預期值 - 1%，以及前值 3%。相比第二季的創 9 個季度以來新高的 GDP 成長數據來看，降幅較大。

國內需求放緩、第三季的颱風和地震等自然災害，以及趨緊的全球貿易環境造成外需減弱，是造成日本第三季 GDP 負增長的主因。

其中，日本第三季物品和服務貿易的出口季環比大幅下降 1.8%，為三年多來最大降幅。

10 月中下旬，國家統計局公布的數據顯示，中國第三季經濟增速回落至十年新低，年增率增長 6.5%，低於第二季的 6.7%，不及分析師預期的 6.6%。6.5% 的增速是 2008 年全球金融危機後的最低。

除了中日兩大亞洲經濟體之外，東南亞、韓國、中國香港和中國台灣的經濟增長都出現了停滯。

東盟國家中，馬來西亞第三季 GDP 年增率實際增長 4.4%，低於第一季的 5.4% 和第二季的 4.5%。菲律賓第第三季經濟年增率增幅為 6.1%，低於今年第一季和第二季的 6.6% 和 6.2%。

韓國央行公布的經濟數據顯示，今年第三季環比增長 0.6%，低於預期值 0.7%；年增率增速為 2.0%，為 9 年來的最低值。

在 10 月的 IMF 全球經濟展望中，該機構的經濟學家也下調了印度經濟增長的預期。

彭博社認為，隨著局勢的持續緊繃，亞洲的麻煩可能遠未結束，而出口是經濟增長的主要動力。印尼和菲律賓等亞洲國家的貨幣緊縮舉措也在提高借貸成本，給消費者支出帶來壓力。

滙豐控股 (HSBC Holdings Plc) 駐香港的亞洲經濟研究聯席主管 Frederic Neumann 對上述媒體表示，亞洲經濟在年底前開始減速，借款成本上升和金融市場波動，必然會抑制信貸增長，推高償債成本。

Neumann 還提到，出口在今年大部分時間經歷了停滯之後，開始出現了降溫的跡象。考慮到聯準會可能進一步升息，以及長期需要的控制債務，亞洲各國實施貨幣和財政寬鬆政策的空間非常小。