業績慘澹再致裁員 德銀醞釀高層大換血

雖然經歷了大裁員，但間接削減的費用也仍不足以提振利潤，於是德銀又開始考慮新一輪的裁員計劃，而這次的「重點」是高層員工。

據《華爾街日報》報導，正在討論離職的高管包括德銀首席監管業務官兼管理委員會成員 Sylvie Matherat，以及該行美洲地區首席執行官 Tom Patrick。

上述媒體援引知情人士表示，Matherat 告訴同事，她已做好隨時離開銀行的準備，並且她還對當下德銀的一些監管措施表達了不滿，她認為這是對改善金融犯罪控制和修復德銀與監管機構關係的限制。

而至於 Patrick 離職的原因，則或是因其與聯準會等監管機構來往過密，後者曾指出德銀的技術、商業控制及管理方面在過去幾年裡一再出現問題。

近年來的德意志銀行可謂是禍不單行。

今年早些時候，德銀宣布計劃減少 7000 多個工作崗位，以削減成本並恢復盈利。管理層也經歷了大換血，現任 CEO Christian Sewing 於 4 月走馬上任。

但第第三季財報卻顯示，德銀營收獲得八年來最低，凈利潤暴跌 65%，表現遠遜於其華爾街同行。

此外，由於和川普存在商業上的往來，德銀也成為了美國特別檢察官的調查取證對象之一。

美國民主黨眾議員 Maxine Waters 曾宣稱，如果當選眾議院金融服務委員會主席 (House Financial Services Committee)，她將調查川普與德意志銀行的關係。

2017 年 12 月，德國法蘭克福匯報和英國金融時報等多家媒體就曾報導稱，德意志銀行已開始將其與川普之間的業務資訊提交給美國調查人員，後者正在調查有關俄羅斯干涉 2016 年美國大選的指控。負責這項聯邦調查的特別檢察官羅伯特 · 穆勒 (Robert Mueller) 向德銀髮出了傳票。

而德銀在法律上的麻煩還遠沒有結束。

上周二，路透最新消息稱，知情人士表示，德國金融監管機構 Bafin 已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的資訊。消息人士補充稱，在對數據進行快速評估後，Bafin 將決定是否對德意志銀行展開正式調查。

丹麥銀行此前牽涉「千億」歐元洗錢案。調查發現，該行通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。丹麥銀行擁有丹麥全國三分之一的存款，洗錢案對丹麥銀行業安全穩定、甚至丹麥經濟產生嚴重影響。

市場分析稱，現階段德銀不是任何調查的對象。但考慮到目前的市場情緒，即使是最微小的負面消息也足以損害公司的股票。

今年年初以來，德銀股價已下跌超過 45%。