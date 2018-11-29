鮑爾論調出現重大變化美元急跌 中間價上調147點

新浪財經訊 11 月 29 日，鮑威爾論調出現重大變化美元急跌，人民幣中間價報 6.9353，上調 147 點，上一交易日中間價報 6.9500，在岸人民幣上一交易日收報 6.9485。

鮑威爾論調出現重大變化美元急跌

美聯儲主席鮑威爾發表了備受關注的講話，其指出沒有預設政策路徑，利率略低於中性，這一言論與 10 月時的講話有很大不同。鮑威爾講話期間，美元指數短線急跌約 60 點。聯邦基金利率目前在 2%-2.25% 的目標區間。市場普遍預計美聯儲將在 12 月再次加息 25 個基點，但投資者和美聯儲在 2019 年加息的方向上存在巨大分歧。交易員目前只消化了一次加息，而美聯儲官員在最近的預測中指出將加息三次。美國總統特朗普最近加大了對美聯儲和鮑威爾的批評。特朗普已經超越了對加息的批評，甚至反對美聯儲放鬆資產負債表的做法，即縮減試圖刺激經濟時累積的債券投資組合規模。

華爾街日報點評稱，今日行情反應如此劇烈是因為市場發現了鮑威爾本次發言與 10 月 3 日發言的不同之處。他上次提到 “目前到達中性利率仍有很長的距離”，這暗示利率並沒有接近既不刺激也不抑制經濟的水準。但這次鮑威爾說利率“略低於中性水準” 就顯得非常令人驚訝，或許這將開啟美聯儲潛在鴿派的道路。

美國財長曾考慮提議縮表不加息

據報導，在 10 月 30 日舉行的財政部會議上，美國財長姆努欽與財政部借款諮詢委員會（Treasury Borrowing Advisory Committee）就貨幣政策進行了溝通，該委員會成員包括來自高盛、摩根大通等機構高管。姆努欽在會上提問，如果美聯儲繼續收緊貨幣政策，在抑制經濟過熱的同時，加息和縮表哪一樣更容易被市場接受。雖然與會各方存在一定分歧，但僅縮表不加息最終獲得多數贊成票。

中美利差罕見倒掛 人民幣匯率難現持續貶值走勢

近期，中美 1 年期國債利差十一年以來首現倒掛，代表性的 10 年期國債利差一度收窄至 24 個基點，創下八年多新低，成為市場廣泛關注的焦點。

機構普遍認為，中美利差倒掛是為實現內部均衡而必然出現的現象，對此不必過度解讀，預計外部均衡會通過更加自由浮動但有底線的匯率來實現。隨著 “寬貨幣 + 寬信用” 的政策組合延續，經濟基本面企穩回升，疊加宏觀審慎調節，我國跨境資本流動仍將保持總體穩定。