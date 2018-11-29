〈每日外資外匯觀點〉鮑爾偏鴿言論 做好準備美元波動率上升

美國聯準會主席鮑爾周三表示利率「略低於」中性水平，鴿派言論引發美元遭到大舉拋售， 美元指數下跌 0.53%，97 整數關卡失守。周四將關注歐洲央行行長德拉吉談話、聯準會公布會議紀要及美國公布 PCE 通膨數據三件大事。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元兌日圓三月底前跌破 110

蒙特利爾銀行 (BMO) 外匯策略全球主管 Greg Anderson 指出，鮑爾的談話比 10 月 3 日的評論更鴿派，鮑爾說聯準會將關注即將到來的經濟和金融數據，言下之意是如果金融市場嚇壞了，聯準會將放緩或暫停升息。

美元兌日圓從 114 附近跌至 113.44，Anderson 建議逢高賣出，本周將下看到 112.5，預計三月底前將跌破 110，甚至可能跌破 108。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大多倫多道明銀行 (TD) 則認為，市場對鮑爾的談話過度解讀，實際上並未偏向鴿派。

聯準會表示利率略低於中性，將使得市場對聯準會升息可能超過 4% 的憂慮有所緩和。

此外，TD 分析師認為明年僅會升息兩次，這要低於上一次政策會議的點陣圖預期。

BMO 策略師 Jon Hill 則認為鮑爾表示利率「略低於」中性區間，意味著聯準會可能比先前預期更早暫停升息循環。

澳洲國民銀行 (NAB) 分析師指出，美國經濟已出現放緩的跡像，聯準會官員近期的升息論調已更加謹慎，若此一鴿派談話的趨勢持續，美元漲勢可能反轉下跌。

可預期美元波動率上升

德國商業銀行外匯策略師 Thu Lan Nguye 表示，聯準會對美國經濟放緩的擔憂程度，將反映在何時暫停升息步伐，可預期的是美元匯率波動性將上升。