川普「八噴聯準會」：升息傷害經濟 一點也不高興提名鮑威爾

聯準會今年第三次升息後，川普頻頻抨擊聯儲政策，本周二是第八次。

美東時間 11 月 27 日周二，華盛頓郵報發布專訪川普的內容，稱川普將最近美股下跌和通用汽車計劃關廠及裁員都歸咎於聯準會收緊貨幣，自稱對一手挑選並提名的聯準會主席鮑威爾「一點也不高興」。

川普說，升息等聯準會的政策在傷害美國經濟，但他堅稱不擔心經濟衰退。

「我在做交易（或指談判協議 I'm doing deals），我沒有得到聯準會的配合。他們在犯錯誤，因為我有一種直覺，直覺有時告訴我的比其他人用腦子能告訴我的還多。」

「到目前為止，我對我挑選 Jay（鮑威爾）一點也不高興，連一點都沒有。我不是在指責任何人，可我就是在告訴你，我覺得聯準會的所作所為大錯特錯。」

華爾街見聞注意到，自今年 9 月底聯準會決定升息以來，川普已經多次對此表示不滿，本周二是川普兩個月來第八次點名批評聯準會，上周二川普還呼籲聯準會降息率。當時他說：

「我希望看到聯準會降低利率。我覺得這個利率太高了。我認為我們的聯準會問題比其它問題大。我認為科技股存在一些問題。」

巧的是，自 2015 年 12 月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來，聯準會已經升息八次，其中有五次都在前聯儲主席葉倫任內進行。今年上任後，鮑威爾面對川普的呼聲並未改變漸進式升息的立場。

聯準會最近一次公布聯儲內部對未來利率的預期是在今年 9 月會後宣布升息時。當時公布的點陣圖顯示，聯儲維持此前的升息預期不變，多數聯儲官員仍預計，2018 年、2019 年和 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。

隨著最近市場動盪加劇，一些分析人士已經開始懷疑聯準會會改變僅兩年的升息步調。有分析指出，市場似乎正在動用獨特的力量，逼迫聯準會儘早「投降」。摩根士丹利的經濟學家預計，明年聯儲只會升息兩次。

本月中旬鮑威爾等聯儲高官講話被視為口風有變。最近還傳出聯儲明年可能暫停升息的消息。

本月 14 日和 15 日，鮑威爾在講話中對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示了 2019 年暫停升息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。

也是在鮑威爾講話那周，聯準會「二把手」、副主席 Richard Clarida 稱，近三年的升息已令聯準會的短期利率接近中性水平，這將成為未來考慮貨幣政策的一個關鍵因素，未來升息將取決於經濟數據。

同在那周，亞特蘭大和明尼蘇達聯儲主席也表示，海外經濟活動降溫敦促美國升息政策更為謹慎，海外形勢愈發成為美國強勁經濟的阻力。明年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席 Charles Evans 最近也強調：「我們現在處於需要特別依賴數據的時刻。」

上周一華爾街見聞會員專享文章《小心，聯準會口風突變》提到，摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 指出，聯準會的口風上出現微妙變化，這些變化在於：

更加強調要看數據，同時透露出在實現中性利率之後政策決定上會有一定靈活性。

上周三，國際市場新聞社（MNI）消息稱，聯準會可能最早在明年春季停止升息周期。聯儲 12 月升息幾乎已是毫無懸念，不過已經開始考慮至少暫停對貨幣政策的逐步緊縮，有關暫停緊縮的討論將從明年 3 月份會議開始變得活躍起來，到明年 6 月肯定會更活躍。

不過，摩根大通和高盛均預計，今年 12 月和明年聯準會將共升息五次，即明年加四次。

高盛經濟學家指出，評估 1994 年以來的市場下跌發現，只有在其他金融環境指標也急劇惡化，或者經濟增長跌破長期趨勢水平的情況下，聯準會才會轉為寬鬆。他們稱：「雖然信用債利差最近有所增擴，但增長仍遠高於潛在水平。」