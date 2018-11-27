Fed 副主席：利率已接近「中性利率」 未來升息應取決於經濟數據

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 週二 (27 日) 發表演說時表示，隨著美國貨幣政策接近其最佳長期設定，美國央行漸進式升息的措施是恰當的。

克拉瑞達此次演說聲援了聯準會的貨幣政策，並表達美國央行應如何升息的謹慎看法。他認為美國央行應「依賴經濟數據」來採取漸進式升息，並提到 Fed 貨幣政策已接近「中性利率」。

美國聯準會副主席克拉瑞達。(圖：聯準會官網)

克拉瑞達表示，很重要的一點是，聯準會官員持續更新中立的聯邦基金利率和自然失業率應該為何？漸進式升息使聯準會能夠在目標通膨率接近 2％時，從數據中積累更多有關於政策利率和失業率的最終資訊。

克拉瑞達還提到：「隨著美國經濟朝著與聯準會 (就業與維持物價穩定等) 雙重目標一致的方向發展，與 2015 年 12 月首次升息相比，風險承擔已變得更加對稱，不那麼趨於下行。」

克拉瑞達預期美國經濟的強勁增長將維持溫和的通膨率，但也確實表達對目前通膨的警告，他表示：「通膨率仍略低於聯準會 2% 的目標，認為貨幣策略決策者必須謹慎行事，切勿在利率方面採取過於激烈的舉措，以免損害經濟復甦，或過於小心謹慎，導致經濟過熱的風險。」

面對全球經濟增長前景放緩，美國住房和商業投資趨於疲軟，克拉瑞達週二的演說，傳達未來經濟數據將如何影響明年貨幣政策的走向。聯準會主席鮑爾本週四 (29 日) 將於紐約發表演講，同時 Fed 將公布 11 月利率會議紀要。