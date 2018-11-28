美國經濟再傳利多 推升企業獲利上升至六年高點

今年夏季，美國經濟熱絡，第三季 GDP 成長達 3.5%，並推升企業獲利上升至六年高點。

美國政府今日公布第三季國內生產毛額 (GDP) 年率仍為成長 3.5%，未修正。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第三季 GDP 將上修至成長 3.6%。

企業獲利上升至新高點。第三季企業稅前獲利上升 3.4%。更值得注意的是，第三季企業獲利較去年同期上升 10.3%，創 2012 年以來最快上升速度。

儘管第三季 GDP 成長率未修正，但細項數據却有明顯改變。

消費者支出 -- 經濟的主要引擎 -- 由上升 4% 下修為上升 3.6%。

州與地方政府支出由上升 3.2% 下修至上升 2%。

但企業投資轉強，設備投資由持平上修至上升 3.5%。建築結構支出 -- 如辦公大樓與鑽油平台 -- 由下降 8% 修正為下降 1.7%。

庫存數據亦轉強。第三季庫存由 763 億美元上修至 866 億。

第三季出口下降 4.4%，進口上升 9.2%，貿易赤字因而擴大。

由於減稅，消費者支出強勁及企業投資加速，美國經濟於春季與夏季呈現爆炸性成長。失業率下降至 3.7%，創 48 年低點。

但 2018 年第四季成長則不太可能依舊如此強勁。分析師預期，美國第四季經濟成長為 2.7%，或更低。

儘管經濟依舊健全，但美國升息及中美貿易緊張持續，削弱了經濟展望。此外，今年初的減稅與政府支出上升所帶來的動能，已開始消退。企業投資亦有所減緩。股市於 10 月初創新高點後，已告大幅回檔。