英國央行警告：無秩序脫歐比金融危機更可怕

英國央行 (BOE) 週三(27 日) 公布對脫歐協議不同情景的評估報告，指出「無秩序」脫歐會讓英國經濟陷入比 2008 年全球金融危機還糟糕的狀況。

以最糟糕的情景來看，失業率將飆升至 7.5%，房價崩跌 30%，未來一年經濟萎縮約莫 8%，高於金融危機期間經濟萎縮 6.25% 的水準。

BOE 報告稱，在這種「失序」的情景下，英國無法以歐盟成員身份與非歐盟國家貿易，將會失去現有的貿易安排。「英國的邊境基礎設施恐怕也無法順利處理海關要求。」

報告亦概述「破壞性」脫歐情景帶來的衝擊，失業率將上升至接近 6%。

「在破壞性情景來看，英國和歐盟之間會突然出現關稅和其他貿易壁壘，5 年期間不會實施新貿易協議，但英國可以憑藉歐盟成員資格複製交易。」

報告發布不久，英鎊兌美元上漲，但專家認為此漲勢的動力來自美元因應鮑爾言論而下跌。

週三稍早，英國政府發布其評估報告，根據梅伊首相的脫歐計畫，英國經濟可能 15 年後縮減 3.9% 之多。該報告評估無協議脫歐的衝擊 - 9/3%。

BOE 也公布了對英國各銀行最新的壓力測試結果，因為英國準備明年 3 月期間脫歐，這些機構一直受到特別關注。BOE 稱所有銀行均通過測試，就算「無秩序」脫歐，也沒有銀行需要削減放貸。

英國金融體系已開始提撥準備金，為潛在經濟打擊做準備。蘇格蘭皇家銀行 (RBS) 10 月時宣布，為了對應經濟的不明確性，已經提撥準備金 1 億英鎊 (1.28 億美元)。

巴克萊和 Lloyds 是泛歐洲壓力測試中表現最差的銀行，市場也特別關注其結果。

歐洲銀行監管局 (EBA) 本月稍早公布其測試結果，稱 48 家銀行在不利的情況下，資本適足率都超過法規的 5.5%，但巴克萊排名敬陪末座，在不利情形下的資本適足率僅 6.37%，而 Lloyds 為 6.8%。