為什麼美元空軍不應期待鮑爾暫停升息的訊號？

《Zerohedge》週三 (28 日) 報導指出，美元空頭期望聯準會主席鮑爾演說釋出暫停升息的消息，然而，美元徘迴在今年的高點，受到近期美股大屠殺、油價暴跌和美中貿易的影響，市場轉向美元避險居多，認為美元空軍不應期待美國央行暫停升息。

美元指數在過去幾天飆升至 2018 年高點後，連續四天走揚，週三 (28 日) 該指數於 1 年高點徘徊，一度觸及高點 97.447，截稿前暫報 97.370。

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市場密切關注聯準會主席鮑爾演說和聯準會的 11 月會議紀要上，以確認在經濟成長放緩、油價暴跌和金融市場波動的背景下，意味著季度升息步伐將在未來暫停。

美元空頭希望聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Powell) 能釋出訊號，在即將到來的 2019 年暫停升息週期。

鑑於美元空頭暫停升息的期望，該報導卻對暫停升息對美元的影響保持存疑，主要是考量到近期兩個更重要的因素：美國股市走勢與美中貿易戰。

近期美國股市走勢跌跌不休，十月尖牙股進入熊市，拋售潮延續至今，預期華爾街另一次暴跌，將會刺激投資者以美元做為避風港。

此外，美國總統川普和習近平即將在本周末召開的會議，將成為未來幾天的關鍵頭條，任何未能在美中貿易戰中獲得至少停火的狀況，都可能促使股市動盪再次飆升，反過來刺激對美元等避險資產的需求。

聯準會先前預期 2019 年還將升息 3 次，然而聯準會近期言論轉向鴿派，加上部分經濟數據漸疲弱，市場人士認為暫停升息指日可待。