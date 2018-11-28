中鋼自結10月獲利年增5成 前十月稅前EPS 1.72元

中鋼 (2002-TW) 今 (28) 日公告自結 10 月獲利，單月稅前盈餘 35.67 億元，月增 5%，年增 50%，每股稅前盈餘約 0.23 元；累計前十月稅前盈餘 271.62 億元，年增 58%，每股稅前盈餘約 1.72 元。

中鋼 10 月營收 364.38 億元，月增 7%、年增 23%，營益率 10.4%，月增 0.06 個百分點、年增 2.77 個百分點，稅前盈餘 35.67 億元，月增 5%，年增 50%，每股稅前盈餘約 0.23 元。

累計中鋼前十月營收 3328.83 億元，年增 16%，營益率 8.66%，年增 2.12 個百分點，累計前 10 月稅前盈餘 271.62 億元，年增 58%，每股稅前盈餘約 1.72 元。

雖然中鋼第 4 季面臨原料煤炭、鐵礦砂走揚的壓力，但因第 4 季盤價仍維持漲勢，也助公司維持獲利表現，中鋼 10 月碳鋼銷售量為 102.82 萬公噸，內銷比率為 70%；本年累計碳鋼銷售量為 936.45 萬公噸，內銷比率為 71%。

而中鋼於 26 日開出明年首季盤價，採衡平穩健盤價，除了鋼板、棒線、熱鍍鋅鋼捲等維持平盤外，熱軋、熱浸鍍鋅鋼捲每公噸下調 300 元、冷軋每公噸調降 600 元，電磁鋼捲每公噸則下跌 900 元。