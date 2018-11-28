【運達投顧】軋空訊號浮現

◆盤勢分析



昨天美股續彈，台股昨天我們說明多空即將分出勝負，今天指數出量上漲是否已經開始有軋空的機會？重點分析如下：

1. 昨天美股開低走高終場小漲做收，本週的重頭戲在周末的川習會，美股昨天會出現續彈主要是消息面指出川習會有和解的機會，美國國家經濟委員會會長庫卓聲稱川習會晚宴將翻開新頁、中美政府的各層級有諸多溝通，致於結果如何這裡就不多加猜測，畢竟川普的做為很難猜，但美股昨天反彈還有一項利多是聯準會副主席克拉里達表示利率已接近中性水位，這預告著美國 12 月升息後明年的升息次數以及下次的升息時間會有延後的現象，這一點對全球資金面是有利的。

2. 美元因 12 月還有升息機會近期仍高檔震盪，但如我們之前分析的這裡會是美元的高點，因此亞洲匯率升值機率大增且升值趨勢有機會延續到明年第一季，先就人民幣的走勢來看這兩個月人民幣創新低來到 6.976 後就一直維持區間盤局，當然受貿易戰的影響遲遲無法轉強，但若貿易戰沒有惡化目前的人民幣反而有打底的跡象，而新台幣選舉前後都維持在月線附近區間要有明顯的升值須先突破季線 30.83，目前離季線只差一點點所以昨天說明新台幣升破季線是台股攻擊的訊號及保證，近日要多留意新台幣是否有突破轉強的機會。

3. 昨天提示台股已經來到即將要攻擊的時刻，就技術面來看週一高點 9847 是轉強的訊號，由於南韓股市昨天不只站上月線還突破這一週來的高點，因此台股這裡跟著漲是正常的，指數是否真的走攻擊台灣 50 是重心，昨天台灣 50 留出下影線今天續強大盤也因為台灣 50 偏強成交量也開始擴增，因此台股指數愈小不易今天也出量突破前高月線也開始翻揚，今天台股起漲訊號浮現有利指數走出波段格局，而台股可以明顯續強還有一個關鍵就是結構面偏多輪動明顯。

4. 就結構來看這裡該漲什麼股票？10 月底台股落底反彈當時就以最弱勢的被動元件矽晶圓光學股的止跌所帶動的，因此台股在此要續強也必須這三大族群先做表態，尤其 12 月底是法人年底結帳因此被動元件矽晶圓光學股的偏強也說明法人在此開始進場多方操作，加上這三大族群也都伴隨著融券增加甚至創新高，當被動元件矽晶圓光學股走強也預告台股在此才剛要開始走軋空，而且高價股也是法人進場為 12 月底做帳的指標，因此就這幾檔空單創高的個股來看搭配技術面台股已經有軋空的訊號浮現，這兩天上櫃指數表現較強說明落底的中低價股也不會缺席，選前我們也建議先把握低檔從光學股的華晶科亞光 5G 的台揚正文明泰以及 TPK 等個股都看到脫離底部出現轉強的訊號，台股指數還有續強所以個股還有高點，這裡不宜短線視之 12 月份波段獲利可期。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。