【華冠投顧】多頭正式拿回掌控權 趨勢「改變成真」 內外利空淬煉成底部 行情「持續發生」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週強調台股「選前壓縮，選後彈跳」，昨日提到「再兩天就要進行摩台期結算，大盤一度藉利空大跌不排除是控盤者刻意壓低進行大量轉倉，若是如此，結算前後應當會有挑戰月線的動作，若大盤正式收復月線，多方便正式奪回短線主控權」。

今日台股如期維持「選前壓縮，選後彈跳」節奏，OTC 指數 + 1.57% 再創波段新高，大盤也如上所述放量表態 + 105 點重上月線並且來到月初整理平台上緣，「頭肩底」型態隱隱成形，視為多頭正式奪回主控權，操作上可以調高持股部位並拉長持股時間。

這個月大盤最高點 10014 點，最低點 9616 點，高低點相差 398 點，但絕大多數時間其實都壓縮在 9700～9900 點之間作狹幅震盪，而在這段狹幅震盪過程裡頭卻囊括了美國股市大跌、蘋果股價破底、美元指數創高、選舉不確定性... 等大大小小利空，換言之，大盤目前所打出的底部是在內外利空淬煉下完成的，具備堅實的基礎，因此行情目標 "先賺年終、再賺紅包"，後市還有好戲可瞧。

＜被動元件族群＞

昨日於 Line@盤後分析文提醒大家，假使大盤後續要上攻，多頭控盤者勢必得設法帶動成交量擴大，否則以近日不足千億的成交規模，類股輪動來輪動去，很難讓行情走得遠走得久，而現階段最有機會帶出充沛人氣的當屬「被動元件族群」。

看好這個族群能夠帶頭的理由是：(1) 被動元件族群具備交投熱絡、族群夠大的特性，多頭若是要帶動大盤滾量，將是最容易成為點火標的之族群；(2) 上週五被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》遇利空回檔量縮守支撐，本週一出現利空鈍化跡象，昨日更進一步展開加溫脫離整理末端之走勢。

言猶未盡，今日被動元件族群集體上攻，除三巨頭創波段新高之外，二線股《6173 信昌電》鎖漲停，《2478 大毅》、《2456 奇力新》... 亦放量大漲，帶動大盤量能正式突破短期所有均量，成為多頭的領頭羊。

雖然今天不少被動元件個股受到龍頭《2327 國巨》尾盤壓回、收斂漲幅的影響而留上影線，但無礙多頭架構，因為國巨今日價格深入 11/2 爆出歷史天量的黑Ｋ棒區間，難免遇到較大解套壓力，稍待短線震盪換手完成，後市依然可期，可留意的個股除了三巨頭外，二線股當中的《6175 立敦》、《8043 蜜望實》、《3090 日電貿》、《3537 堡達》、《3236 千如》... 亦值得追蹤留意。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。