【華冠投顧】幸運星-OTC好忙！！大人們更忙…...開始乾坤大挪移到......被動元件？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6173 信昌電、2478 大毅、2492 華新科、5483 中美晶、5299 杰力

昨晚美股因川普的蘋果課關稅利空，道瓊開低下跌 224 點，盤中白宮經濟顧問柯德洛釋出中美貿易戰將有轉機的消息，使美股收斂跌勢，收盤竟上漲了 108 點。OTC 趁勝追擊，早盤在矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶等股的帶動下持續攻高…… 今天幸運星發現不只牛仔很忙…… 大人們更忙…… 忙著開始乾坤大挪移到…… 被動元件！！被動元件族群齊拉尾盤，成功的拉動漲勢落後 OTC 甚多的大盤，因而收盤帶量大漲 105 點！！成交量放大 1,268 億。OTC 指數收盤大漲 1.57%，連續三天大漲 1% 以上，成交量暴增為 414 億，為近四個月以來新高量，熱鬧滾滾…… 上漲家數 1,106 檔，下跌家 340 檔……

【10 月底分享的《遍地黃金打群架》持續飆漲】舊菜持續香噴噴如：一、漲價概念股矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶，及會員老菜矽晶圓小星星……3016 嘉晶。二、漲價概念股二極體 ONLY ONE 5425 台半再來一根漲停板，IC 設計 ONLY ONE 2458 義隆電今天還是創新高！！三、漲價概念股 PART 3 MOSFET：10/31 MOSFET…… 族群軋軋軋……6435 大中創高，5299 杰力昨天軋漲停板⊕！！…… 今天還是軋 9.35%，3317 尼克森昨天軋漲停⊕！！！今天還是軋創新高。另外週一分享韓流概念股－2745 五福、1432 大魯閣（草衙道）再來一根⊕、2702 華園再來一根⊕、2719 燦星旅、2705 六福、9906 欣巴巴再來一根⊕…… 已連漲三天囉………… 愛賺多少自己決定囉！！

今天被動元件一起拉尾盤…… 老師發現領頭羊是 6173 信昌電，接著利用高券資比「40% 左右」的 2478 大毅來借力使力拉大漲，「頗有軋空的火藥味出現」……… 整個被動元件族群 2492 華新科、2327 國巨、2456 奇力新幾乎都開始拉尾盤…… 看來類股輪漲持續中，大盤真的不寂寞啊！！。

最後祝大家明日操作順利！！！然後發大財！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。