【華冠投顧】幸運星-OTC好忙！！大人們更忙…...開始乾坤大挪移到......被動元件？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股:6173 信昌電、2478 大毅、2492 華新科、5483 中美晶、5299 杰力

昨晚美股因川普的蘋果課關稅利空,道瓊開低下跌 224 點,盤中白宮經濟顧問柯德洛釋出中美貿易戰將有轉機的消息,使美股收斂跌勢,收盤竟上漲了 108 點。OTC 趁勝追擊,早盤在矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶等股的帶動下持續攻高…… 今天幸運星發現不只牛仔很忙…… 大人們更忙…… 忙著開始乾坤大挪移到…… 被動元件!!被動元件族群齊拉尾盤,成功的拉動漲勢落後 OTC 甚多的大盤,因而收盤帶量大漲 105 點!!成交量放大 1,268 億。OTC 指數收盤大漲 1.57%,連續三天大漲 1% 以上,成交量暴增為 414 億,為近四個月以來新高量,熱鬧滾滾…… 上漲家數 1,106 檔,下跌家 340 檔……

【10 月底分享的《遍地黃金打群架》持續飆漲】舊菜持續香噴噴如:一、漲價概念股矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶,及會員老菜矽晶圓小星星……3016 嘉晶。二、漲價概念股二極體 ONLY ONE 5425 台半再來一根漲停板,IC 設計 ONLY ONE 2458 義隆電今天還是創新高!!三、漲價概念股 PART 3 MOSFET:10/31 MOSFET…… 族群軋軋軋……6435 大中創高,5299 杰力昨天軋漲停板⊕!!…… 今天還是軋 9.35%,3317 尼克森昨天軋漲停⊕!!!今天還是軋創新高。另外週一分享韓流概念股-2745 五福、1432 大魯閣(草衙道)再來一根⊕、2702 華園再來一根⊕、2719 燦星旅、2705 六福、9906 欣巴巴再來一根⊕…… 已連漲三天囉………… 愛賺多少自己決定囉!!

今天被動元件一起拉尾盤…… 老師發現領頭羊是 6173 信昌電,接著利用高券資比「40% 左右」的 2478 大毅來借力使力拉大漲,「頗有軋空的火藥味出現」……… 整個被動元件族群 2492 華新科、2327 國巨、2456 奇力新幾乎都開始拉尾盤…… 看來類股輪漲持續中,大盤真的不寂寞啊!!。

最後祝大家明日操作順利!!!然後發大財!!!

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。