年終必做的一件事！ 做好金錢整理 提前財務自由！

撰文：賴雅淳 攝影：張家禎

早上 10 點，一群媽媽坐在咖啡廳裡，共學《聰明媽媽富媽媽》這本書，她們不只聽課、發問，還要寫作業，她們的作業是填寫 4 張「金錢整理表單」，而帶領她們朝「富媽媽」邁進的創富教練，是前台証期貨董事長張玲玲。

「全職媽媽沒有薪水，那全職媽媽退休金怎麼來？關鍵就是做好家庭金錢整理，唯有做好金錢整理才能做好金錢管理，扮演好人生財務長的角色，才不會淪為下流老人。」張玲玲在課堂上，不斷強調「金錢整理」的重要性，因為她自己就是靠「金錢整理」這個好習慣，在 55 歲財務自由。

財務自由後，張玲玲第一件事，就是拿回「時間自主權」。她辭退學校教職與企業顧問工作，轉換跑道，擔任一對一或小團體的創富教練，「我甚至還考慮去住家隔壁眷村菜小餐館端盤子，反正時間自由，想做什麼自己開心就好。」

儘管已經財務自由，張玲玲還是習慣隨時做好金錢整理、管好每一塊錢，包括每天記帳，只在固定時間領錢，不必打開錢包就知道裡面有多少錢，每個月有多少開銷清清楚楚，就連保單、身後事，都整理得有條不紊。「我每次出國都跟兒子說，如果有什麼狀況，只要打開我電腦，就知道什麼東西放在哪裡。」

一個動作

打造富足自由人生

把皮夾當作檔案管理，進而打造富足人生，這個過程，張玲玲其實是被迫學來的。「我從小就被迫面對家裡經濟有困難，而我又是很喜歡讀書的人，如果連學費沒有，我很痛苦。」

從高中畢業，張玲玲就必須開始打工賺學費。在這股想要「賺錢念書」、快點擺脫被錢追著跑的強烈動機下，張玲玲在拿到第一筆收入後，就強迫自己把每一塊錢流進流出的方向，一筆一筆地紀錄、整理在帳本上，絕不讓錢走丟。

「做好金錢管理絕對不是量力而為，而是要勉力而為，勉強自己去做到，尤其是在經濟不寬裕的時候，更要學會用力控制金錢，久而久之就是自己控制錢，而不是被錢控制。」

大三那年，張玲玲突然向姊姊提議，把兩人打工賺來的錢合併在一起，然後做金錢分配，包括要留多少錢繳學費，給媽媽多少錢買菜，還要預留多少錢繳水電瓦斯費。

「我就是從 21 歲那年開始，不只做金錢整理，更進一步做金錢分配，就有點像現在的預算編列，奇怪的是，當我開始這樣做之後，那種金錢壓迫感逐漸降低，經濟慢慢變寬裕。」

連老公金錢觀一併整理

存到人生 3 筆大錢

畢業後，張玲玲踏入證券業，走入婚姻，她把個人金錢整理的習慣，運用在家庭財務管理上。透過金錢整理、分析、檢討、調整，不僅讓夫妻金錢價值觀越來越一致，最大的收穫，就是人生 3 筆大錢，包括房貸、教育金、退休金，都能在夫妻同心下，逐一在人生財務清單上打勾，蓋上「完成」戳記。

不只台灣媽媽們留意到「金錢整理」對個人與家庭財務的重要性，也有越來越多日本家庭主婦，在把有形的「窩」整理乾淨之餘，也開始花時間整理金錢的通道，包括雜亂無章的錢包、塞得滿滿的冰箱、散落在不同帳戶的閒錢，甚至連老公的金錢觀也一併做整理。

結果，只是跨出「金錢整理」這一小步，就有 3 千多個日本家庭因此改善財務問題。例如有一位非常喜愛烹飪的家庭主婦，開始練習把食材做分層、分類擺放，並訂出固定的採購日期與採購數量，慢慢地，她可以精算出每週剛剛好的食材數量，減少買太多、食物放到壞的不必要浪費，透過這樣的冰箱金錢整理，一年下來居然省下 6 萬元伙食費。

也有一對夫妻共有 6 個經常使用的銀行帳戶，有的帳戶用來繳手機費，有的用來繳信用卡費用，結果因為帳戶過多，時間一忙，居然發生銀行帳戶餘額不足，無法如期支付卡費，造成先生信用不良紀錄。後來夫妻倆決定把銀行帳戶精簡為一本集中管理，終於看清家庭的金錢流向，進而學會金錢管理。

看見金錢流向

把浪費變成存款

「整理金錢，最大的好處，就是把浪費變存款。」CFP 理財規劃顧問張佳瑩分享，她有一位媽媽客戶，常在閒逛中把當月結餘花掉，後來當她開始做金錢整理，發現這個壞習慣後，就練習做「有計劃的消費」，結果每個月儲蓄慢慢增加，後來在家庭夢想清單中，就多了一筆小孩教育金。

還有一名退休老師，因受年金改革影響，每月退休金短少一、兩萬元，讓她變得非常焦慮。後來在張佳瑩的專業協助下，這位退休老師冷靜下來，把帳戶裡的每一筆錢、每一筆投資列表做個總整理，她發現自己的投資標的太過積極，只要稍微做調整，把部分資產挪移到比較穩健的投資標的上，退休金就足以照顧自己到終老。「做完金錢整理後，這位老師更安心，心理更踏實，也消除了財務焦慮。」張佳瑩開心的說。

整理金錢就像幫財務做健康檢查，及早發現問題，及早調整，讓財務越來越健全。磊山保經南京分行執行長黃仁志就遇過一名小資男，非常會存錢，30 歲就存到 100 萬元，但當他做完金錢整理後發現，自己沒有任何風險規劃，而且存款只放在「活存」變呆錢。

在看到財務問題後，小資男把金錢重做配置，挪一點錢做風險規劃保障資產，再把一部分資金轉化為長年期儲蓄險，當作核心資產，搭配基金衛星配置，「原來做好金錢整理，可以活化資產，學會用錢賺錢，也不會突然因為病、死、殘等風險，把存款變不見。」這是小資男學到的理財課。

擺脫工作消費迴圈

拿回自由人生選擇權

就像《跟錢好好相處》這本書所說，只要釐清自己與金錢關係，就可以看到自己擁有的夠多，不再盲目消費，生活卻比以前更快樂，債務也會越來越少，存款越來越多，最後就能擺脫工作、消費的迴圈，從老闆手中奪回自己最寶貴的「時間」。

你也想一年比一年更有錢？或是預計幾年後，財務獨立，放手追求自己真正想過的人生？雖然每個人的起跑點不同，但這不是龜兔賽跑，沒有輸贏，只要你願意從現在開始起跑，學習金錢整理，就能改變人生。

接下來，就跟著 CFP 張佳瑩以及蘊揚聯合會計師事務所會計師蔡佳瑜，透過 4 張金錢整理表單，學會跟錢好好相處，終身財務獨立，自由一輩子！

來源：《Money 錢》 2018 年 12 月

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