台股短線反彈 明年2、3季落底 掌握台股大底 分批布局

撰文：龔招健 攝影：張家禎

台股 10 月急跌超過千點，盤了 1 年多的萬點大關失守，然而在急殺過後，政府基金在選舉前積極護盤，許多公司實施庫藏股，大盤及個股在 10 月底陸續展開反彈。但由於台股占比較高的電子業明年上半年面臨逆風，大盤反彈過後仍有破底危機，明年第 2、3 季才可望落底。

中長期而言，股市的漲跌跟基本面息息相關，但兩者並非直線關係，已故德國股神科斯托蘭尼（André Kostolany）以「主人遛狗」來比喻兩者關係：主人帶狗去散步，狗往往先跑在前面，不久回頭發現自己跑太遠，就跑回主人身邊，整個過程一直這樣反覆；這裡的主人指的是經濟基本面，狗則是股市。

科斯托蘭尼在其傳世經典著作《一個投機者的告白》中寫道：行情發展趨勢等於貨幣加上預期心理。他的意思是，當市場資金充裕（貨幣寬鬆、低利率），同時投資人預期經濟前景不會更壞，只會越來越好，資金就會湧入股市，推升指數（股價）；反之，當資金緊縮（升息到某個水準），投資人預期轉差，股市因賣壓增加而下跌。

前避險基金經理人 安納金

趨勢轉空 台股再破底機率高

前避險基金經理人、11 月上市暢銷書《一個投機者的告白實戰書》作者安納金指出，連動性高的美股及台股 10 月相繼急挫，主要有兩大因素，其一是美國聯準會（Fed）在結束 QE 之後又連續多次升息，市場資金逐漸緊縮，其二是投資人預期全球景氣從歷史高檔開始下滑，而中美貿易戰明顯衝擊投資人及企業主對於經濟前景的信心。

安納金指出，美銀美林編撰的景氣領先綜合指標 Global Wave（由全球主要國家 7 大經濟指標構成，其中包括消費信心、工業生產信心、產能利用率、生產者物價、債券利差變化、失業率、上市公司盈餘預估上修及下修比例）在 8 月開始從高檔下滑，許多波段操作的法人看到這個警訊，研判景氣可能已見頂，又逢中美貿易戰升級，紛紛逢高減碼持股（包括美股、台股），一波波賣壓讓股市型態及氣氛由多轉空。

依照華爾街的定義，指數或股價波段最大跌幅若超過 2 成，就代表趨勢轉空。統計資料顯示，經過 10 月這波急殺，台股櫃買中心（OTC），以及跟台股連動最直接的美股費城半導體指數，已率先轉空；預期在未來半年，台灣加權指數，以及美股道瓊、S&P 500、Nasdaq 指數在反彈過後破底的機率也相當大。

台股萬點以上壓力重重

貿易戰若暫休兵才有利反彈

安納金表示，一旦台股加權指數反彈過後破底（跌破 10 月 26 日低點 9,400），就可能下探 8,000 點或更低，若跌到 6,000 點（平均股價淨值比約 1 倍）則有強勁支撐，研判明年第 2、3 季就會落底，投資人要提前做好準備，迎接財富重分配的機會。

美股及台股在 10 月底相繼展開反彈，安納金認為台股在萬點以上壓力重重，不易有效突破，除非中美貿易戰上演大和解。對於 11 月底 G20 高峰會的川習會談，市場沒有太多期待，他也不認為會達成結束貿易戰的具體協議，頂多是暫時休兵，「在貿易、高科技、軍事等領域對中國採取強硬立場，已成為美國朝野兩黨的共識。」

除了安納金，本刊同時專訪前瑞銀證券半導體分析師程正樺、投資達人暨財經作家郭泰，他們對於台股後市、中美貿易戰也表達了類似看法，並分別從產業基本面、破浪理論等不同角度剖析台股後市。

不過，只要中美貿易戰能暫時休兵（暫時不實施第 3 輪 2,670 億美元中國輸美產品加稅方案），台股反彈行情可望延續到 12 月，甚至到明年農曆春節前（傳統紅包行情），自認藝高膽大的投資人可以多加把握，長線投資人或存股族則不妨耐心等待盤勢落底。

前外資金童 程正樺

明年首季電子業壓力大

高度連動的美股及台股，10 月以來賣壓沉重，其中領跌的「費城半導體指數」由多轉空（從歷史高點下跌超過 2 成），台股半導體及下游電子股也相繼重挫，熟悉半導體產業趨勢的前瑞銀證券半導體分析師程正樺表示，電子業景氣普遍開始降溫，最快到明年第 1 季才會落底，台股賣壓不易在短期內就結束。

程正樺過去在外資券商負責分析 IC 設計產業，因精準預測前 IC 設計股王聯發科（2454）股價走勢一戰成名，有「聯發科王子」稱號，2014 年離開瑞銀證券後，他結合家族資金創辦騰旭投資，並擔任投資長，親自操盤，布局涵蓋歐美、日韓、港台股市，主要投資大型龍頭股，如台積電（2330）、Nvidia、騰訊，平均年報酬率約 2 成。不過，他保守看待明年第 1 季電子業景氣及股價表現，已大幅降低持股。

半導體庫存修正

衝擊台積電

在過去幾年，台灣電子業主要靠蘋果 iPhone 等智慧型手機帶動成長，但蘋果近期推出的 3 款 iPhone 新機銷售都不如預期。程正樺表示，iPhone 手機銷售已不再是蘋果主要成長動能，市場原本寄望售價較低的 iPhone XR 新機上市可拉動蘋概股第 4 季到明年初的業績，但蘋果砍單消息最近頻傳，看來沒指望了，這也是鴻海（2317）等蘋概股表現弱勢的原因。

中美貿易戰上半年正式開打，打擊全球企業的投資信心，台灣電子業直接或間受到衝擊，先前熱門的半導體設備、自動化設備、雲端運算設備等需求相繼走弱。

程正樺分析指出，因應中美貿易戰，不少廠商在過去幾個月提前拉貨，以避開加稅生效期，因此真正的衝擊明年才比較明顯，尤其半導體業今年底、明年初開始面臨清庫存的壓力。

由於 iPhone 及非蘋手機銷售疲弱，加上中美貿易戰效應，以及中國景氣下滑，程正樺預期電子業明年第 1 季淡季將更淡，業績下修壓力加大，連多頭寄予厚望的台積電恐怕也難倖免，「要等這些產業利空消化之後，台股才會止跌。」

展望明年，程正樺相對看好成長動能較明確的 5G 設備（Nokia、Ericsson、華為等供應鏈）、電動車（功率元件、自動駕駛相關 IC）、Intel 先進製程出包概念股（如 AMD、台積電）。

投資界資深達人 郭泰

大盤明年 9 月可望落底

台股 10 月以來急跌超過千點，許多投資人慘遭套牢，投資達人暨財經作家郭泰則早就出清台股部位，倍數獲利出場，並表示要耐心靜待大盤落底，準備到時候再次出手撈底。

這回台股從 2008 年底 3,955 起漲，至今走了近 10 年多頭，大盤指數維持在萬點以上更長達 1 年多，打破歷史紀錄。當投資人逐漸習慣將萬點以上的台股視為常態，郭泰今年 5 月接受本刊專訪時，就苦口婆心提醒投資人：「要居高思危，留意在萬點以上即將完成的頭部，之後的崩跌段千萬要避開！」（詳見本刊 2018 年 6 月號）

郭泰多次歷經台股多空循環，在 2008 年雷曼風暴之後逮到底部，進場大買，長抱數千點才出場。不少資深投資人都聽過或看過郭泰寫的財經、企管暢銷書，5 年級生的知名財經部落客「總幹事」黃國華（前大眾證券自營操盤主管）更直言，郭泰是他在股市投資的啟蒙老師，並推崇他為投資界的清流和活水。

多本著作熱賣，加上投資台股大賺，無後顧之憂的郭泰多年前就移民加拿大溫哥華，過著舒適的退休生涯。儘管已年過 7 旬，他仍以終身學習的態度，一再研讀反芻股市投資的經典理論，並透過實戰加以驗證，再把心得寫成書，最新力作是今年中出版的《看準位置，只賺不賠》。

台股自今年 1 月進入空頭修正

大盤反彈應過不了 10,650 點

郭泰在 11 月 12 日告訴本刊，依照艾略特波浪理論（Elliott Wave Principle），台股大盤自 2008 年 11 月以來的 10 年多頭已經走完，最後一波（第 5 波）是從 2015 年 8 月的 7,203 點上漲到 2018 年 1 月的 11,270 點，2018 年 1 月進入 A 波空頭修正，最低來到 2018 年 10 月 26 日的 9,400 點，隨後展開 B 波反彈，目前反彈還在持續中。

台股這波反彈會到多少？郭泰分析指出，大盤頭部頸線為 10,650 點，B 波反彈應該過不了（此頸線若有效突破，則頭部不成立），預期反彈完之後，進入 C 波末跌段，可能下探 10 年線 8,555 點，若失守 10 年線，可能下探 2015 年 8 月低點 7,200，甚至更低，並可望在 2019 年 9 月落底（今年 1 月起跌，預期第 21 個月出現轉折）。

郭泰強調，全球股市、景氣最大的變數是中美貿易戰，「1930 年代美股因貿易戰崩盤的歷史殷鑑不遠，今年築了 9 個月的台股大盤頭部已確立，未來大盤要築出像樣的底，起碼也要花 9 個月，建議投資人趁反彈出清持股，以便將來有較充裕資金撈底。

留意股市落底的

8 個關鍵訊號

如何判斷股市長線大底？郭泰歸納其關鍵訊號如下：①月 K 線走完艾略特波浪理論的 8 個波段，股價盤整不再破底，之後出現月紅 K 線；②月成交量大幅萎縮至頭部區的 8 成以上；③融資餘額跌幅大於大盤跌幅；④政府連串作多干預動作（如國安基金進場）；⑤日 K 線走完打底形態；⑥月 KD 值跌到 20 以下盤旋，形成黃金交叉；⑦股價超跌，本益比呈現物超所值的倍數；⑧股神巴菲特積極進場買股。

從 1987 年 1 月至 2018 年 1 月的 31 年間，台股曾出現 3 個大底。郭泰表示，依歷史經驗法則，從 2018 年 1 月起算的 31 年間，台股也將會出現另外 3 個大底，只要投資人能把握每次大底來臨積極買進主流股，財富就有倍數增長的機會。

來源：《Money 錢》 2018 年 12 月

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