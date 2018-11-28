痛苦歌王孫情 一生灑脫 越活越有錢

「痛苦歌王」孫情在最輝煌的時候從歌壇急流勇退，到美國 5 年散盡 1.6 億元，房產全分光，只留 1 千萬元在身上，住旅館度日。如今卻改變想法，不僅買房，還以房養老。生性灑脫的他，嚮往怎麼樣的老年生活呢？

撰文：唐滋蓮 攝影：張家禎 場地協力：Bigtom 美國冰淇淋咖啡館

十月下旬難得的好天氣，和「痛苦歌王」孫情相約在 Bigtom 美國冰淇淋咖啡館專訪，沒想到他提早半小時抵達，一身帥氣，好整以暇地坐在戶外區，邊喝著熱美式邊滑手機，沒多久，坐在他前面的一整桌婆婆媽媽們，冷不防衝上來要求和孫情合照、簽名，這一轟動就是半小時，讓孫情經紀人不得不出面婉拒。

「你們可能不太知道我，但我是她們那個年代的師奶殺手！」74 歲的孫情以低沉有磁性的嗓音做了開場白。其實，如果錯過孫情輝煌的歌壇時代，最近也能在今年兩檔電視戲劇《雙城故事》、《初戀的情人》裡看到他的演出。

孫情是生長在韓國的山東人，21 歲跑來完全陌生的台灣念台大動物系，念了 7 年被勒令退學，「沒辦法，我搞錯了，我想要養動物，結果動物系都在解剖動物，完全不是我的初衷，台灣那時候要轉系難上加難，只好一直逃學。」

唱悲傷情歌大紅

痛苦歌王月賺 500 萬

1969 年，孫情之前在韓國的唱片《淚的小花》因盜版成中文太紅，連帶讓他這個韓文原唱也紅到台灣，他加入台聲唱片，接連出了《誰搶走了我的愛人》、《浪子淚》、《又是細雨》等專輯，張張大賣，讓他很快就躍升為一線歌手。

1975 年台灣秀場蓬勃，孫情因為歌曲多屬悲傷，唱歌時總是緊皺眉頭，被張魁幫他取名為「痛苦歌王」。他可以從下午 2 點唱到凌晨 2 點，大台北地區連趕 14 場，在那個沒有高速公路的年代，苗栗衝台中，台南飆高雄，月賺 500 萬元。但他卻在聲勢如日中天的時候選擇隱退歌壇。

「沒有那麼了不起，我也不懂什麼是急流勇退，只是沒有『常性』，而且當時台灣環境太亂，我幾乎都在幫黑道唱歌。」孫情回憶，他一年拿到的退票大概有 800 萬至 1,000 萬元，重點是這不只是他一個人拿不到錢，他還得自掏腰包拿錢付給助理、和音和舞群們，甚至曾經被兩把槍押著上台演唱，他也只能泰然自若地上台，下了台一毛錢也領不到，讓他不禁自問：「這樣刀口舔血的日子有意思嗎？」

1986 年，厭惡這一切的孫情，帶著兒子遠赴美國，美其名是陪子女出國留學，其實就是膩了！

遠離是非赴美生活

賣鳳梨酥赫赫有名

有別於台灣夜夜笙歌的日子，剛到美國的孫情很不習慣，空虛無聊，就常去聲色場所把酒高歌，即便花天酒地花了不少錢，但孫情堅絕不碰的就是「賭」。有人估算他在美國 5 年大約花掉新台幣 1.6 億元，他聽了並不認為這數字誇張，「但我會花錢，也能賺錢！」

他在夏威夷賣了 8 年的鳳梨酥，「孫先生鳳梨酥」當地無人不曉，專賣給日本人，「當時夏威夷的觀光客有 60% 是日本人，生意很好，我每個月平均要進 10 個貨櫃的鳳梨酥。」孫情說，雖然鳳梨酥大賣，但他每晚都要花費 3 千至 5 千美元應酬，招待日本老闆、旅行社等，穩固合作關係。

當時在夏威夷，新東陽一條鳳梨酥，內有 9 塊，賣 1.15 美元，他賣 9 美元。敢這樣賣是因為他在包裝上花了不少心思，「我用宣紙包裝，成本 4 美元，由台灣設計製作，運送到夏威夷包裝，這完全是針對日本人的喜好設計，美國人一看到價錢就咋舌，但日本人很愛。」

來源：《Money 錢》 2018 年 12 月

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