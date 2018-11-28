通用汽車大裁員的後果：川普會怒推「汽車關稅」？

通用汽車本周一曾宣布，將關閉三家北美工廠，其中有兩家位於美國。

不少分析稱，此舉可能會加速川普對進口汽車和卡車關稅的徵收。

通用關廠或刺激川普徵收汽車關稅

華盛頓研究集團的政策分析師 Chris Krueger 對 Business Insider 表示，通用汽車周一發表關閉工廠的聲明，可能會增加川普對所有進入美國的汽車、卡車和汽車零部件征 25% 關稅的動力。

Krueger 表示：

或許他在鋼鐵關稅上做出了很多努力，但更有可能的是，他在汽車和汽車零部件關稅方面正加倍努力。

Krueger 認為，川普可以利用通用汽車的聲明作為例子，說明為什麼美國需要徵收汽車進口關稅，以保護美國汽車製造業就業機會。

Raymond James 的政策分析師 Ed Mills 表示，川普在振興美國工業領域上投入了大量精力，鑒於川普已經收到了徵收關稅的必要性報告，關稅有可能正在考慮被徵收。

長期以來，川普一直希望對來自歐洲、日本和其他國家的汽車實施進口限制，為美國汽車製造商提供支持。

川普的前首席經濟顧問 Gary Cohn 曾經表示，川普曾問他為什麼不能所有的汽車都在美國製造。

關廠，裁員？通用汽車的戰略或出現調整

儘管通用汽車的聲明中沒有直接提到關稅，但通用汽車最近報告稱，川普對鋼鐵和鋁徵收的關稅今年將使該公司損失 10 億美元。

美國外交關係委員會高級研究員 Edward Alden 稱，鑒於成本壓力不斷飆升，關稅很有可能對通用汽車的決定產生影響。

他表示：

進口關稅很可能會加速了通用汽車的策略變革，該公司正放棄利潤率較低的乘用車，轉而專注於利潤率較高的產品，而鋼鐵成本的不斷上升，可能使這些利潤率較低的車型比以前更加缺乏吸引力。

華爾街見聞會員專享內容在《通用汽車大裁員 川普真的「氣瘋了」？市場真的笑翻了！》一文中則表示，此次大裁員將進一步釋放通用在傳統汽車和生產線中的資源，用於更高程度自動化生產線投資和未來的電動自動化汽車的研發與生產。

川普在隨後發出的電視講話中，顯然也已經清楚地知道接下來會發生什麼：

（對通用大裁員這件事）我們感到非常不高興。但我相信他們很快會開其他工廠。在這一點上我非常強硬，我一聽說通用要關廠我就馬上就找到 CEO 說，你也清楚美國對通用汽車付出過很多很多，你最好趕緊把廠子給再開回來。

該文分析稱，在這件事上，實際上有沒有川普「摻合」，通用都會按照自己既定的商業戰略步驟行事。在大規模關停落後產能後，接下來當然是設立更加先進的電動車和自動駕駛汽車的生產工廠。

汽車進口關稅將嚴重衝擊美國經濟

經濟學家研究顯示，若汽車關稅付諸實施，將對經濟造成毀滅性影響。

彼得森國際經濟研究所的一項研究發現，25% 的汽車關稅將導致美國汽車生產在頭三年下降 1.5%，並導致凈損失 19.5 萬個工作崗位。

股票研究機構 Morningstar 的高級股票分析師 Richard Hilgert 也稱，「如果貿易摩擦加劇，我們的預期也會根據關稅的具體徵收情況加以調整。我們認為，美國經濟會逐漸降溫，到 2020 年，汽車銷量預計減少至 1490 萬輛。」

豐田汽車北美分部總經理 Jack Hollis 也對 CNBC 表示，目前成本已經上升，而且正在轉嫁給終端消費者。