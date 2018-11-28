通用汽車麻煩了：川普考慮砍掉所有補貼

在加拿大總理對通用汽車關廠「深感失望」後，美國總統川普也表態稱，對此「很不高興」，並威脅要砍掉補貼。

美東時間 11 月 27 日周二午盤時段，川普表示，正考慮砍掉面向通用汽車的所有補貼。美國正考慮結束對通用汽車的電動汽車補貼。他還語帶憤怒地說，美國拯救了通用汽車，「這就是我們得到的感謝！」

白宮後表示，川普正在研究削減通用汽車補貼的選項，沒有具體時間計劃。

川普上述講話傳出後，周二低開低走的通用汽車股價短線跳水，跌幅迅速擴大到 2% 以上，跌幅一度接近 2.9%。此前一日，通用汽車公布關停工廠及裁員的計劃，當天股價走高，盤中漲幅曾達到 7.6%，創該公司 10 月 31 日以來最大單日漲幅，周一收漲 4.79%。

本周一川普已經表示不滿。據當天《華爾街日報》報導，川普表示，他本人已在上周日晚上與通用汽車 CEO Mary Barra 進行了交談，並向對方表達了自己對通用汽車關廠裁員的消息感到不滿。並且他認為，美國已經為通用做了很多努力。

此外，川普補充說，Barra 已告訴他停產雪佛蘭科魯茲「與關稅沒有關係」，只是因為銷量不佳。因此他預計，通用汽車為找到另一個替代品，會在俄亥俄州洛茲敦工廠生產一些別的車型。

本周一，通用汽車表示，作為轉型計劃的一部分，將於明年年底前裁掉 15% 的受薪員工，裁員人數或達 14700 人，並在全球範圍內關閉 7 個生產基地，慘烈程度大超市場此前預期。

該公司的聲明顯示，在 2019 年底之前，可能面臨關閉的通用汽車生產基地包括位於美國俄亥俄州、密西根州和馬里蘭州以及位於加拿大安大略省奧沙瓦的五個工廠，以及北美以外的兩個工廠。

隨著這些工廠的關閉，通用也將放棄生產該公司一些銷售不佳的轎車型號。如在俄亥俄州洛茲敦工廠生產雪佛蘭科魯茲，在底特律 - 哈姆特拉米克工廠組裝雪佛蘭 Volt 和 Impala、別克君越和凱迪拉克 CT6，以及在奧沙瓦工廠生產 Impala 和凱迪拉克 XT5 轎車等。

公司 CEO Barra 表示，削減將使通用汽車「精益而敏捷」，因為該公司的目標是「引領自動化和引領電動汽車」。

隨後，加拿大總理特魯多對通用可能關閉其位於奧沙瓦的生產基地表示 「深感失望」。加拿大創新、科學與經濟發展部長 Navdeep Bains 也譴責通用汽車的裁員計劃，稱其「完全是摧毀性的」。

而全美汽車工人聯合會（UAW）也表態稱，它將盡一切努力抵制通用汽車的計劃。