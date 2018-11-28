高盛神操作：亞馬遜第二總部宣布當天 精準抓住紐約地產大機會

就在亞馬遜終於確定第二總部的落戶地之一為紐約皇後區長島市時，高盛靜悄悄簽下了長島的地產大單，踩節奏之准，只能說是神助或者天選了，儘管高盛稱純屬巧合。

前情提要：亞馬遜第二總部的超級大利多炒熱候選地樓市

亞馬遜去年 9 月就宣布，將投資 50 億美元建立第二總部。候選地為北美人口超過 100 萬人的大城市，包括加拿大多倫多在內的 20 個城市都入圍了候選名單。

亞馬遜一旦落戶，將在當地創造 5 萬個就業崗位並伴隨後續數百億美元的投資，對落戶地的地產市場將是巨大利多。

本月初最終結果公布前，坊間將注意力集中到了美國的水晶城和長島市。美國地產網站 Redfin 發現 11 月第一周，用戶搜尋「水晶城」和「長島市」這兩個關鍵詞的頻率大增，前者年增率飆升 345%，後者更誇張，為 659%。

而最終的結果是雙黃蛋：第二總部將一半設在水晶城一半設在長島市。5 萬名全職工作職位將在兩座城市平均分配，而長島市將建造 400 萬平方英尺的節能辦公空間，之後有機會擴大到 800 萬平方英尺。

長島市的地產經紀人稱最近房市非常火爆。資深經紀人徐超科稱，有的樓盤最近一周狂飆 5%，並從買方市場轉為了賣方市場，看房的人多過房源。而且長島目前還有購房稅收優惠，即：

很多樓盤現在還有地稅減免，有效期到 2024 年，所以你的持有成本非常低。這種房產非常適合作投資。現在市場上就是一個搶房的狀態。〞

高盛精準投資長島地產

本來這個亞馬遜第二總部落戶的故事，和華爾街上的高盛完全八竿子打不着。但就在亞馬遜「官宣」的當天，高盛完成了一宗 8300 萬美元的地產交易。

高盛將為一棟離亞馬遜的長島總部只有不到 1 英里距離的公寓提供資金支持。這棟公寓由 Gotham 集團承建，落成後將有 1000 個單位，其中 800 戶將作為廉租房供應給收入在長島市收入中位數的 30%-145% 區間的居民。

高盛負責這個項目的 Urban Investment Group（UIG）的主管 Margaret Anadu 稱，這兩件事情的時間撞在一起了「絕對只是巧合」，她稱：

我壓根就沒覺得紐約會中選，更別提紐約下面的長島了。

UIG 這個事業部一直致力於為有正面社會影響的項目提供資金支持，早在去年 12 月美國眾議院共和黨公布新的稅改政策之後，高盛就開始挑選相關項目進行投資。

目前在長島市高盛已經投入了 1.5 億美元，大部分都用於買入類似上文廉租公寓這種項目的股權。