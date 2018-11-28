蔚來汽車產量達1萬輛 有望贏下先前賭約

蔚來汽車聯合創始人秦力宏 27 日在社群媒體上，曬出蔚來汽車 1 萬輛下線的照片，這也意味著其與小鵬汽車此前定下的「萬輛賭約」將見分曉。

今年 8 月 5 日蔚來深圳中心開業時，蔚來創始人、董事長兼 CEO 李斌在接受媒體採訪時表示，可以和何小鵬打一個賭，在年底前，不用到 12 月 31 日，蔚來肯定能做到交付 1 萬輛。誰輸了，就輸對方一輛蔚來 ES8 或一輛小鵬汽車。

自去年 12 月 16 日蔚來公開發布首款量產車型 ES8 後，原本承諾首批交付時間為今年 4 月下旬，但到 5 月底，蔚來僅完成 10 台車的交付，且交付的客戶還都是內部員工。延期之後，蔚來又重新承諾，6 月份會交付 550 輛車。此次完成第 1 萬輛車的下線，標誌著蔚來汽車年內產量有望達到 12000 輛左右。

接下來蔚來公布的第 3 季財報顯示，蔚來汽車第 3 季度 ES8 交付 3268 輛，超過此前 2900-3000 輛的目標，第 4 季預計交付 6700-7000 輛。蔚來汽車首席財務官謝東螢表示，蔚來汽車預計 2018 年下半年實現累計交付 1 萬輛 ES8 的目標保持不變。

另一方面，即使已經成為首家在美上市的中國新能源汽車企業，但蔚來汽車仍未擺脫巨額虧損的困擾。

今年第 3 季，蔚來汽車營收為人民幣 14.7 億元，凈虧損為 28.104 億元。基於非美國通用會計準則，凈虧損為 人民幣 23.782 億元，季增 37.4%。

蔚來的虧損源自於大量的研發費用，目前逾百億元虧損中，公司研發費用共計支出人民幣 55.3 億元，而公司 2018 年才開始正式產生收入。

業內人士認為，蔚來汽車此次實現 1 萬輛的產能頗具指向意義。汽車行業加速優勝劣汰，造車新勢力必須加快交付腳步，儘快跨過 1 萬輛的交付門檻，才有可能生存下來。