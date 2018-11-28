轉投資東南汽車拖累業外 法人估中華今年EPS約2.66元

中國近幾個月新車銷量呈現明顯且連續下滑，金九銀十的傳統旺季效應褪色，中華汽車 (2204) 轉投資東南汽車恐將拖累業外獲利，不過福建奔馳的成長將可彌補，法人估，中華車今年每股盈餘約 2.66 元。展望 2019 年，觀察重點仍在兩岸車市的銷量變化以及東南汽車的營運狀況。中華汽車轉投資持股 25% 的東南汽車部分，隨著中國市場競爭加劇，第三季已轉為虧損，第四季能否脫離虧損以及 2019 年的獲利狀況為後續的觀察重點，不過隨著中國車市尤其是 SUV 市場競爭持續轉趨激烈，日盛證券認為，東南汽車短中期內的狀況恐難以樂觀看待。



至於在福建奔馳的部分，受惠 VS20 買氣延續，預估 2018 年銷量年增率 30% 以上，2019 年獲利成長仍樂觀看待，將能抵銷部分東南汽車營運轉差所帶來的負面衝擊。



法人估，中華車第四季營收較上季略減 3%，每股盈餘約 0.55 元，累計今年全年營收為 350.61 億元，每股盈餘約 2.66 元，



展望 2019 年，業者普遍認為，國內市場銷量將僅與 2018 年持平，進口車的市佔率已持續逼近 50% 的水準，國產車業者將持續承壓。中國市場方面，中華車今年的獲利衰退恐已成定局，2019 年的營運成長動能需觀察兩岸車市的銷量變化以及東南汽車的營運狀況。



國內四輪市場方面，中華陸續透過改款維持買氣，今年預估銷售 5 萬台，與 2017 年的 4.9 萬台持平，2019 年將推動通路整併及改修計劃，並推出大改款及導入全新進口車型，預估全年銷量將維持 5 萬台的水準。