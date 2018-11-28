三大法人同站買方 合買60.15億元 外資青睞面板雙虎、鴻海

G20 峰會即將登場，美方主動釋出與中國貿易談判可能「出現轉機」吸引買盤歸隊，三大法人今 (28) 日同步買超台股，合計買超金額 60.15 億元，外資青睞面板雙虎與鴻海，其中，鴻海今天更甩開連 2 日遭外資賣超的陰霾，同步獲得外資與自營商青睞。

美中貿易戰可望出現正面進展，台股今天大漲 105 點，收復月線 9800 點，收在 9884.31 點，成交量也放大至 1268.37 億元，三大法人中，外資與自營商分別買超 29.07 億元、27.15 億元，投信也小幅買超 3.93 億元。

外資買超前五大個股中，分別為：元大滬深 300 正 2(14,526 張)、友達 (9,395 張)、群創 (8,324 張)、旺宏 (8,260 張) 與鴻海 (8,079 張)；賣超前五大個股：元大台灣 50 反 1(11,164 張)、國喬 (10,182 張)、國泰金 (10,089 張)、中鋼 (8,563 張)、富邦 VIX(8,283 張)。

投信則偏愛航空雙雄，前五大買超個股前兩名就由長榮航 (19,242 張)、華航 (5,357 張) 包辦，其他依序為欣興 (1,901 張)、南電 (1,157 張) 與智易 (886 張)；至於大成鋼 (3,604 張)、台泥 (2,760 張)、台灣高鐵 (2,511 張)、中華電 (2,268 張) 與台化 (1,218 張)。

自營商部分，前五大買超個股為鴻海 (5,103 張)、中工 (3,591 張)、華航 (2,651 張)、中石化 (2,625 張) 與新光金 (2,421 張)；賣超個股則為：元大台灣 50 反 1(ˇ31,482 張)、欣興 (1,429 張)、神基 (927 張)、長榮航 (756 張) 與富邦上証正 2(753 張)。

法人表示，美中貿易戰局勢撲朔迷離，在美中兩巨頭正式碰面達成協商前，市場為堤防意外變數，應該會持續觀望中，部分族群個股漲勢在題材消息拉抬下表現亮眼，但在 G20 落幕前仍建議謹慎觀望。

