上線雲醫生助理 亞馬遜進軍醫療大數據藍海

矽谷巨頭之一的亞馬遜，要開始賣用於分析挖掘病人醫療數據的軟體了。

亞馬遜昨天推出的這款文本分析軟體，能夠讀取上傳到亞馬遜雲的病人電子檔案和其它醫療記錄，通過算法和大數據挖掘為醫生和醫院提供更優的決策並降低病人的醫療費用。

這款軟體的前身是亞馬遜的雲端運算部門 Amazon Web Services，曾經賣給旅行預訂商、企業客服支持部門和供應鏈管理部門的一套應用。這次亞馬遜只是把同樣的文本分析、深度算法、數據訓練的模式運用到了醫藥領域。

醫療：天然的大數據、智能化試驗場

美國醫院的檔案電子化率已經從 2008 年的 10% 躍至了目前的 85% 左右。醫療護理行業成了典型的數據密集型，這為亞馬遜等矽谷科技巨頭提供了天然的算法訓練和產品開拓環境。

分析病人的病歷資訊，是典型的使用自然語言處理的場景，而這正是主要矽谷巨頭的強項。同時，站在醫院的角度，此類智能分析系統能幫助降低費用同時提高效率，醫院當然喜聞樂見更多、更好的此類產品被推出。

協助亞馬遜進行算法測試和訓練的西雅圖市 Fred Hutchinson 腫瘤研究中心的首席資訊官 Matthew Trunnell 就認為，亞馬遜在幫助該中心確認可用於新藥測試的特殊病例上，幫了很大忙。

這家研究中心現在雇了近 60 名員工來掃描和輸入 50 萬份癌症病人的醫療數據存入雲，來為亞馬遜的算法提供數據。

這也幫我們中心節省了開支。等到資訊自動化儲存和分析完成，很多員工就可以去處理別的工作了。

當然，即是是科技實力最強的巨頭們，在開拓醫療數據分析智能化的路上，也是荊棘叢叢。

病歷上的拼寫錯誤、專業或不專業的醫藥詞彙縮寫、醫生龍飛鳳舞的書法，都是巨頭們的算法遭遇的障礙。誰能將算法的準確率提高，誰的軟體就最有競爭力。

亞馬遜 Amazon Web Services 主管人工智慧的總經理 Matt Wood 稱：

亞馬遜已經能自動識別病歷上包括診斷、藥劑用量、療法等的全部細節，並且準確度非常高。

亞馬遜 AWS 的新聞稿中形象地描繪了這個軟體的分析圖譜，部分如下：

矽谷巨頭都不想錯過的藍海

美國的醫療護理市場目前已經有 3.2 兆美元的規模，而據研究公司 Grand View Research，更細分的醫療數據儲存和分析市場的規模已經超過 70 億美元每年。

對於需要持續發掘新增長點的矽谷巨頭，醫療大數據挖掘無疑是一片前景廣闊的藍海。

目前這個市場雖然還只有 70 億美元的規模，IBM 已經攜旗下的人工智慧部門 Watson 和聯合健康集團的 Optum 開戰搶市佔率。蘋果和谷歌也在嘗試找切入點進來。

其中蘋果是在和美國退伍軍人事務部談、希望 iphone 能獲得授權接收退伍軍人的健康數據。而谷歌則是找了一名資深的醫療從業高管來管理醫療護理產品線。