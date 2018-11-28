亞馬遜推自家伺服器晶片 挑戰英特爾

據報導，大型的雲端運算公司亞馬遜 (AMZN-US) 推出了自家的伺服器晶片 Graviton，並表示該晶片將支持新版本的 EC2 雲端運算服務。

目前為止，亞馬遜與其他大型雲端運營商幾乎都在使用英特爾 (INTC-US) 的 Xeon 晶片。為減少對英特爾晶片的依賴，並對抗英特爾對伺服器晶片市場的掌控，亞馬遜採取了折扣策略，以贏得更多客戶。該公司表示，建構於 Graviton 的雲端服務比起英特爾的晶片成本要低得多。

Wells Fargo 分析師 Aaron Rakers 估計，亞馬遜推出的晶片較英特爾晶片價格降低 45%。他表示:「對英特爾來說，這將增加 AWS 雲端市場中的競爭。」

「儘管如此，英特爾仍然會是亞馬遜雲端伺服器和高階運算晶片的主要提供商，」亞馬遜網絡服務副總裁 Matt Garman 表示:「我們希望自家產品能產生差異化，並滿足客戶提出的所有需求。」

亞馬遜在 2015 年所收購的新創公司 Annapurna Labs 正致力於設計亞馬遜自家的晶片。新的伺服器晶片採用了軟銀旗下 ARM Holdings 的技術，這是一種目前在手機市場中占主導地位的標準。

亞馬遜表示，當許多伺服器在進行協同工作時，Graviton 通過 Web 和其他小應用程式來運行，性能相對較高。

目前，英特爾的晶片運行在全球 98% 以上的伺服器，亞馬遜、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等大型數據中心皆為最大的客戶。雖然這些網路巨頭通過工程技術降低了大部分零組件的價格，但英特爾的 Xeon 晶片價格仍持續攀升。

市場認為，這些科技公司將利用龐大的研發預算和不斷提升的技術能力來尋找英特爾晶片的替代品。而亞馬遜的 Graviton 是第一個使用自家的晶片替換通常由英特爾 Xeon 來進行雲端運算的案例。