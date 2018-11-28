川普再度抨擊Fed主席鮑爾：「我選他一點都不開心」

美國總統川普 (Donald Trump) 週二接受《華盛頓郵報》訪問，他再度抨擊聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，認為升息傷害美國經濟並導致美股遭拋售，他對於年出任命鮑爾的決策「一點都不開心」。

川普批評聯準會升息和其他政策，並將美股遭拋售以及通用汽車關廠裁員歸咎於聯準會，認為該行升造成經濟裂縫，且大幅偏離他們該做的事情，川普向郵報表示，「到目前為止，我對於我任命鮑爾一點都不開心」。

川普指出，「我正在進行談判，但聯準會並沒有協助，他們犯了一個錯誤，我擁有直覺，而我的直覺告訴我的事情，比其他任何人的大腦能告訴我的都還多。」

這並不是川普第一次公開抨擊聯準會，他先前曾指出，聯準會應該要做「對國家有利的事情」，他對於鮑爾選擇繼續升息不高興，認為該行為美國經濟最大的威脅。

本月稍早，參議員 Chris Coons 和 Jeff Flake 曾提出警告，認為川普的言論將會傷害聯準會的可性度與中立性，並傷害經濟。

鮑爾預計將在週三 (28 日) 出席於紐約的經濟論壇，市場極為關注他將發表的談話，分析師認為，鮑爾不太可能會對聯準會現有的升息步伐做出重大預測改變，市場普遍預期 FOMC 將在 12 月的會議上提升基準利率 1 碼至 2.25%-2.5% 區間。