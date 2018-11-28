擔憂國家安全 紐西蘭禁止電信商使用華為5G設備

紐西蘭電信商 Spark NZ 週三 (28 日) 表示，以對國家安全構成重大風險為由，政府機構拒絕該公司在其電信網路中使用華為 5G 設備的提案。

在全球日益數位化的情況下，資訊更容易受到不當監視與濫用，國際間擔心，中國科技巨頭的崛起，可能使極權政府受益。美國政府正試圖說服外國盟友的無線和網路供應商，避免使用華為的電信設備，指稱該公司產品具有安全性問題，機密資訊可能被竊取。

澳洲政府今年 8 月時宣布，因考量國家安全，禁止華為和中興通訊的 5G 設備進入其電信網路。澳洲進一步在 8 月擴展國家安全法，將排除被認定與外國政府有掛鉤的電信設備供應商。

紐西蘭加入澳洲行列，政府通訊安全局長表示，將禁止在紐西蘭的 5G 網路中使用華為的 5G 設備，認為此舉可能使國家安全風險提升。



華為沒有立即回應評論請求。

Spark NZ 為紐西蘭最大的電信商之一，該公司在聲明中表示，政府通訊安全局做出此項決定，代表公司無法實施或執行在 5G 網路使用華為設備的相關提案。然而，Spark 表示，這項決策並不會影響該公司預計在 2020 年 7 月 1 日前推出 5G 網路的計畫。

華為為全球電信設備供應商龍頭，且為澳洲與紐西蘭 4G 網路的主要設備供應商，然而因擔憂中國恐使用該公司設備進行非法監測，許多國家開始重新審視電信設備來源。

英國當局則在 10 月表示，他們將審慎決定 5G 網路的設備供應商，市場參與者表示，此舉很明顯是針對華為而來。

華為此前曾否認與中國共產黨有任何關聯，且表示他們製造設備的零組件來源，與其他設備供應商的來源一致，不會透過設備做任何非法監視行為。