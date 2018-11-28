G20川習會週六世紀晚宴登場  川普：美中很有可能達成協議

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (27 日) 在阿根廷 G20 行前簡報時表示，美國總統川普和中國國家主席習近平將於週六 (12 月 1 日) 晚間 布宜諾斯艾利斯舉行的晚宴上會面，稱川普希望與習近平取得突破性進展，但談判若未果，美國已準備好徵收更多關稅因應。

儘管美中兩國對商業機密竊盜和強制技術轉讓等關鍵問題上仍存在分歧，庫德洛轉述川普看法稱：「美中很有可能達成協議，而且習主席有機會改變此次會談的基調和內容，他 (川普) 對此持開放態度。」

川普希望與習近平取得突破性進展。(圖：AFP)

庫德洛也坦承：「中國必須做出更多才能解決美國的擔憂。」

週六登場的世紀晚宴將決定 2019 年美中貿易戰的未來走勢，庫德洛提到：「可以想像這次會議賭注非常高，是兩國扭轉局面的機會。」

這次晚宴是川普返回華盛頓前的最後行程之一。庫德洛拒絕透露哪些其他美國官員將在會議中加入。

自川普上任以來，一直致力在推動解決美中間不公平貿易行為，並試圖減少中國與美國的貿易順差。今年以來美國已對中國商品的 2500 億美元徵收關稅，亦促使美國商品遭受報復性關稅，這些商品已經打擊了某些美國企業，尤其是農業企業。

川普週一 (26 日) 接受外媒表示，他極可能會推動明年對 2000 億美元中國商品調高關稅的計劃。今年 9 月，川普宣布對 2000 億美元的中國進口商品徵收 10% 的關稅，並稱該稅率將在 1 月 1 日調高至 25%。

如果雙方未能達成協議，川普表示：「他還將對剩餘 2670 億美元中國輸美商品課徵 10% 或 25% 的關稅，包括蘋果 iPhone 和筆電在內。」

考量到消費者接受度的問題，川普暗示蘋果 iPhone 和筆電稅率或將徵收 10%，此消息引發週二早盤美股動盪。

總體而言，庫德洛對周六登場的川習會表示樂觀：「我們有機會擴大這種樂觀情緒，開闢新的貿易共識基礎。」

週末即將舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普行程滿檔，除了川習會，川普還預計將與韓國總統文在寅、土耳其總統厄多安、日本首相安倍晉三、阿根廷總統馬克里、俄羅斯總統普丁和德國總理梅克爾舉行雙邊會談。