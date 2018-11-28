傳川普最快下週對歐盟進口車加徵關稅 歐洲股匯應聲齊挫

德國雜誌週二 (27 日) 報導，美國總統川普將在 G20 高峰會後，最快下週將對歐洲進口汽車加徵關稅，料將打擊歐盟最重要的出口行業；受此消息拖累，歐洲汽車股與歐元雙雙下跌。

德國知名的經濟週刊《 WirtschaftsWoche》引述歐盟消息人士稱：「美國商務部的調查報告已放在美國總統川普的辦公桌上，該報告建議對除加拿大和墨西哥以外的所有國家進口汽車徵收 25% 的關稅。」

該報導稱川普可能會在 G20 高峰會後，最快下週決定關稅。

傳美國總統川普將在 G20 高峰會後，最快下週將對歐洲進口汽車加徵關稅。(圖：AFP)

歐洲汽車股在此消息出爐後延續跌幅，跌幅高達 2.5%，由於對關稅的擔憂和汽車銷售增長放緩，汽車類股今年迄今下降了 20%。

週三 (28 日) 台北時間上午 12:00 左右，大眾汽車股價擴大跌幅至 2.8%；BMW 股價下跌 1.6%；戴姆勒股價下跌 2.2%。

關稅消息公布前，歐元兌美元匯率高達 1.1344；公布後，歐元兌美元下跌 0.34% 至 1.1290。

歐元對美元走勢圖。(圖：Investing)

如果川普開徵歐洲進口車關稅，預料將打擊歐盟最重要的出口行業，德國汽車製造商去年向美國出口價值 200 億美元的汽車，占歐元區貿易順差相當高的比重。

歐盟統計局 (Eurostat) 資料顯示，德國占歐盟 2017 年汽車出口總額的 55% 以上，排名第二的英國占歐盟汽車出口總額的 17%。

截稿前，白宮尚未立即回應評論，歐盟委員會也尚未回應。