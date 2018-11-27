通用汽車宣布大規模重組與加速轉型 股價應聲大漲7.8%

通用汽車週一 (26 日) 宣布大規模重組與加速轉型，激勵通用汽車股票推至四個月以來的高點。

通用汽車 (GM-US) 週一盤中交易中上漲了 7.8%，一度停止交易，暫報每股 37.67 美元。

通用汽車股價走勢圖。(圖：AFP)

通用汽車週一宣布將把焦點從轎車轉移到更有利可圖、更受歡迎的貨卡車和休旅車 SUV，未來兩年內將在電動和自動駕駛汽車方面的投資翻倍。

除了積極轉型之外，通用汽車還表示，計劃明年在美國和加拿大的一些工廠停止生產，並在大規模重組中裁減 1.4 萬個職位，將耗資高達 38 億美元。

通用汽車於 2019 年在安大略省、底特律和俄亥俄州的裝配廠停產。通用汽車還將停止在馬里蘭州和密歇根州的兩家配套工廠的生產，並關閉北美以外的兩家工廠。

隨著這些工廠停工關閉，計劃將縮減 15% 員工，大約 6000 名工廠工人可能失業；預計到 2020 年，成本降低和投資組合最佳化預計將節省約 60 億美元。

通用汽車董事長兼執行長 Mary Barra 說：「我們今天採取的行動將繼續轉變為高度敏捷、富有彈性和獲利，同時為我們提供投資未來的靈活性。我們了解到需要留在不斷變化的市場條件和客戶偏好的前提下，以確保我們公司取得長期成功」

美國勞工聯合會 (UAW) 副總裁 Terry Dittes：「通用汽車公司決定減少或停止美國工廠的經營，同時開放或增加墨西哥和中國工廠的產量，以便向美國消費者銷售，這些實施的過程中對美國勞動力造成了極大的損害。」

前通用汽車副董事長 Bob Lutz 表示：「現在通用汽車看重現實，汽車業務存在需求問題，我們必須關閉一些設施，並將生產轉移到卡車工廠的舉措，我們看到的是一種快速行動和以現實為導向的通用汽車管理。」

根據監管文件，截至 12 月 31 日，通用汽車僱用了 18 萬人，其中 7.7 萬人領取薪水。工會代表大約 5.1 萬名員工，包括 UAW。