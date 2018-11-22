eBay推新跨境電商服務 助台汽車零配件廠攻美等四大市場

全球電商大廠 eBay 今 (22) 日攜手第三方合作單位，共同推出「eBay 跨境易貿通」智慧化服務，協助台製造業布局跨境電商，第一階段目標邀請 200 間台灣供應商加入，瞄準汽車零配件、自行車零配件、商業及工業用品三大品項的台灣企業，帶業者搶攻美國、英國、德國與澳洲等四大目標外銷市場。

2006 年前，eBay 在台灣的業務以 C2C 為主，2006 年後改變在台灣的經營策略，轉以投資者角度，與 PChome Online 網路家庭合作成立露天拍賣，取得約 35% 露天拍賣持股，並以其取代原有的 eBay 台灣網站，將台灣在地電商服務由露天拍賣經營，而由於全球電商市場規模將以每年 25% 持續擴張，eBay 要在台推出「eBay 跨境易貿通」服務，協助台灣製造業拓展跨境電商服務。

eBay 跨境貿易業務部台灣區總監黃澤新指出，缺乏電商人才與對電商領域不熟悉，為目前台灣企業面對跨境電商的兩大挑戰，且根據 eBay 調查，傳統貿易出口僅可觸及 3 個目標市場，eBay 商業賣家外銷平均可觸及 48 個目標市場。

黃澤新表示，目前台灣 eBay 外銷四大市場為美國、英國、德國與澳洲，最近 2 年台灣賣家在德國、義大利、西班牙等國銷售成績都有顯著成長，可望成為未來三大藍海市場。以熱銷品項來看，五大熱銷品項分別為汽車零配件、自行車零配件、3C 消費型電子產品、服飾類、玩具等。

由於美國修車費用中，人工成本佔大多數，因此許多美國家庭喜歡在自家 DIY 修車，成為汽車零配件市場的主要銷售對象。eBay 跨境貿易業務部客戶經理呂理鵬指出，在 eBay 台灣 2500 家汽車零配件供應商中，高達 6 成目標市場都是美國。據 eBay 統計指出，去年美國站點汽車故障檢測儀、汽車引擎同步零件等子品項，銷售成長年增幅近 4 倍之多。

黃澤新指出，台灣擁有許多優質產品的廠商與供應商，但因不了解如何經營跨境電商，加上顧及投入該領域的相關成本而較保守。此次推出的「eBay 跨境易貿通」模式，便是因應台灣現有的產業環境所設計，系統整合由 SoldEasy 負責，金流服務則與智付通合作，物流業者則是 DHL。

eBay 在台推出的「eBay 跨境易貿通」，第一階段目標邀請 100 家 eBay 大賣家、200 間台灣供應商加入，瞄準汽車零配件、自行車零配件、商業及工業用品三大品項的台灣企業。

黃澤新強調，在「eBay 跨境易貿通」平台上，台灣企業可善用既有 eBay 跨境電商達人賣家外銷能力，不用營運自有電商團隊，且 eBay 也會利用其自行研發的大數據工具，協助企業瞭解其商品的潛力市場，並分析在全球各站點的訂價策略與上架時間，也能指定 eBay 海外銷售站點，避免新增的跨境電商零售機會，影響既有的出口批發業務。