新壽前3季獲利翻倍 挹注新光金稅後純益年成長79.6%

新光金控 (2888-TW) 將於周四 (11/29) 召開法說會，今日董事會先通過今 (2018) 年第三季財報，子公司新光人壽前三季合併稅後純益近 155 億元，較去年同期翻倍成長、達 112.5%，成新光金金雞母，也使新光金前三季合併稅後純益年成長 79.6%、達 194.6 億元，EPS 為 1.76 元。

新光金前三季合併稅後純益較去年同期成長 79.6%、達 194.6 億元，EPS 為 1.76 元，總資產規模逾 3.6 兆元，較去年底成長 7.5%，合併股東權益為 1776.0 億元，較去年底增加 13.9%，每股淨值為 14.56 元。

其中，金雞母新光人壽前三季合併稅後純益近 155 億元，較去年同期成長 112.5%。新光銀行合併稅後純益逾 39 億元，較去年同期成長 25.9%，淨利息收入較去年同期成長 6.5%。元富證券合併稅後純益較去年同期成長 39.5%、達 9.9 億元。

今年第三季新光人壽單季初年度保費為 285.9 億元，較去年同期成長 9.0%；前三季初年度保費達 838.7 億元，市佔率為 8.1%。

受惠於保戶需求強勁，前三季外幣保單初年度保費較去年同期成長 20.9%、達 461.4 億元，佔初年度保費比重 55.0%。前三季總保費收入達 2175.1 億元，推動負債成本較前一年度降低 10 bps 至 4.13%。

新光人壽前三季總投資收益達 849.5 億元，年化投資報酬率為 4.40%。前三季避險前經常性收益率為 4.04%，較去年同期提升 7 bps。

新光銀行截至第三季底，放款餘額為 5584.9 億元，年初至今成長 4.4%。消貸業務穩健，房貸及無擔消貸分別較年初增加 5.4% 及 5.0%。企金動能主要來自海外聯貸，截至第三季底，海外聯貸放款餘額達 231.7 億元，年初至今成長 33.4%。第三季逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.24% 及 565.75%，皆優於業界平均。