魏寶生看今年展望「在穩定中努力」 持續幫員工準備新新併「嫁妝」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 18:03
新光人壽今 (25) 日推出壽險業首檔連結社會債券的境外結構型商品，新光金董事長魏寶生會前受訪時談及今年展望，他強調會在穩定中努力，無法確定新新併過關的時程，但會持續幫員工準備「嫁妝」，努力練兵；新光金目前尚未與所有子公司工會達成員工安置計畫的共識，魏寶生說，自己當初到新光人壽時，也未曾想過有合併的可能，當時做得非常辛苦，若能有個「大哥」支持多好。
外界關切新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 合併進度，金管會是否已有要求補件？對此，魏寶生回應「不知」，他直言，現階段的工作就是鼓勵同仁，「幫他們準備嫁妝」，讓他們對合併更有信心。至於農曆年後是否有出現員工離職潮？魏寶生再三否認，強調新新併是合意對等的，希望全員留任，這個承諾仍在。
魏寶生表示，接下來會持續練兵，以跨售為例，做得愈深入、愈廣泛，就愈有本事，這也是他就任金控董事長以來相當重視的一塊，過去這段時間做得不錯，希望發揮得愈多愈好，合併後，員工受重用的機會也會比較大。
新光金持續與旗下子公司工會進行協商，其中新光銀行工會對於員工安置計畫仍有疑義，對此，魏寶生回應，確實每個人都會有所擔心，不過，新光銀是賣 CSM 商品的全國第一，這是他們的強項，合併後反而是機會，更要繼續賣才對。
魏寶生憶及當初到新光的時候，也沒想過會有合併案出現，當時做得很辛苦，直到去年 4 月才開始討論合併案，他直言，對於新光人壽來說，「能有個大哥來支持我多好」，這是當初無法想像到的，現在既然有機會，應該要積極把握。
新光金 2024 年大賺 206 億元，創下史上次高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 1.26 元，但今年 1 月再度轉為虧損。媒體問及，新光金及子公司新光人壽單月損益波動較大，接下來是否有機會持穩？魏寶生表示，今年 1 月開始實施平行報表，會愈來愈穩定，加上外匯準備金新制上路，避險成本會鎖在一定比例，「會在穩定中努力」，不過，美國總統川普上任了，今年還是變動的一年，因此，投資這塊很重要。
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