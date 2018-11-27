國泰金旗下國泰產險獲英國BSI個人資訊管理系統認證

國泰金 (2882) 旗下國泰產險今 (27) 日獲英國標準協會 BSI 頒發「BS10012：2017 新版個人資訊管理系統(Personal Information Management System，簡稱 PIMS)」國際標準認證，資訊安全與個資保護管理系統接連榮獲國際標準認證機構肯定，代表著國泰產險提供一個安全無虞的保險服務，並大幅降低個人資料外洩所面臨的風險。歐盟資料保護規範（General Data Protection Regulation，GDPR），此 GDPR 被專家與業界形容為「史上最嚴格個資法」，而「BS 10012：2017 個人資訊管理系統」即是 BSI 遵循 GDPR 所發布的新版標準，此次通過新版 PIMS 認證，意味著國泰產險個資保護的努力再獲肯定。



近年來多次大企業的個資外洩事件，讓國人的個資保護意識抬頭，因此如何妥善保護管理客戶的個人資料亦成為各金融機構重點工作，勤業眾信會計師事務所的輔導下，國泰產險建置了更完善的個資政策與保護措施。