柏騰佈局中國打入一OE原廠供應鏈 攜手歐美改裝品牌攻陸汽車改裝商機

EMI 濺鍍業者柏騰 (3518) 積極佈局中國汽車輪圈濺鍍市場，今年已拿下一家中國本土汽車原廠訂單，明年出貨，另在售後市場 (AM) 方面，在中國官方有機會在明年度修訂汽車改裝禁令之下，柏騰已與國際改裝大廠洽談合作，明年登陸。此外，因應美中貿易戰，柏騰在林口總部內增設一條汽車輪圈濺鍍的生產線，年產能 5 萬顆，用以調配輸美的需求。該公司目前在蘇州、重慶兩廠區輪圈濺鍍年產能共 100 萬顆。



今年因整體產能稼動率偏低，加上將 4 座廠區進行整併，費用提升，使得該公司今年前三季每股虧損擴大到 3.16 元，其中，第三季每股虧損 1.15 元。該公司指出，第三季在廠區的整併以及人事精簡的動作之下，單季營業費用大幅提升到 0.93 億元，致使虧損擴大。



而整併後，將以南京、四川廠專注在 3C 金屬外觀產品的開發，蘇州、重慶廠攻汽車輪圈。



柏騰週二 (27 日) 在證交所舉行業績發表會，目前主要貢獻營收的業務仍是筆電防 EMI 濺鍍，與筆電機殼大廠巨騰策略合作，占比達 88%，去年此一業務小賺，今年則小虧。至於汽車輪圈外觀鍍膜業務，占比 12%，今年仍以美國市場為主，占汽車輪圈業務比例逾 8 成。



有鑒於中國市場潛力大，加上中國官方可望修改汽車改裝禁令，國際改裝品牌躍躍欲試，打算赴陸設點，柏騰目前已取得部分歐美汽車改裝品牌的合作，有機會在明年打開中國 AM 市場。至於中國汽車 OE 原廠佈局也已出現成效，拿下一家本土品牌，明年開始貢獻。