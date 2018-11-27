金金併五大規則拍板 5金控、6銀行本周五可敵意併購

「金金併」相關法規修正完成預告，金管會今 (27) 日宣布，「金金併」五大原則，「合意併購」適合所有金控、銀行，但「非合意併購」排除公股行庫，且符合相關指標的只有 5 金控、6 銀行，自本周五 (11/30) 即可提出申請，依規定，金管會須在 15 個營業日內告知金融業者，是否可以併購。

符合「非合意併購」條件的潛在金控買家有「中信金、富邦金、國泰金、玉山金、台新金」等 5 家；符合的潛在銀行買家則有「中國信託商銀、北富銀、玉山銀行、台新銀、上海商銀及國泰世華銀行」等 6 家。不過，包括富邦金、國泰金、玉山金都已對外表示只會採取合意併購。

至於台新金符合敵意併購條件，若其就併購彰銀爭議送件申請非合意併購是否可行？金管會銀行局副局長莊琇媛表示：「個案認定」。

就「金金併」相關規定，金管會表示，修正草案已在今年 11 月 12 日完成預告，本次整併政策有五大重要事項如下：

一、 政策對象

金管會表示，整併政策若屬「合意併購」，可適用資本計提彈性處理方案的對象包括國內所有金控公司或銀行，但「非合意併購者」，申請人及被投資對象均限財政部不具公股管理權的金融機構，也就是排除公股行庫、只限民營機構。

二、 提供先參股合作再整併的機會及參股比率

金管會表示，申請人首次投資金融機構的持股比率須超過 10%，並承諾於一定期限內 (最長三年) 完成整併，申請時須提出如果未能於金管會核准期限內完成整併，所採取的具體明確釋出持股方案。此外，未完成整併前，不得再申請投資另一家金融機構。

三、 購股方式

金管會表示，首次投資應採「公開收購」。申請人選定投資標的後，未經金管會核准投資前，不得提早布局，如果關係人先前因財務性投資有持股，不得再主動增加。

而經核准投資後，依公開收購規定進行股份收購時，關係人不得為應賣人。申請人未依投資計畫完成公開收購者，於一年內不得就同一金融機構進行公開收購。

四、 合意與非合意併購的規定

在合意併購部分，首度明訂申請人必須出具證明，包括被投資方董事會的未反對決議，或被併機構內部人或關係人應賣 25% 以上協議，被視為「國票三信條款」。

但申請人具備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好等四大條件者，就可不必提出以上合意併購要求的文件，也就是可以「非合意併購」。

五、 核准投資期間的資本計提原則

(一) 申請人為金控公司者，於核准整併期間內，於計算資本適足率時，可以投資金額的 20%，計算金控公司對該投資的法定資本需求，也就是投資資金資本計提可打 2 折；申請人為銀行者，於核准整併期間內，可以將該投資金額帳列交易簿，適用 200% 的風險權數。且不論合意或非合意併購，所規定的資本計提原則，於金管會核准投資期間內均可以適用。

(二) 若投資外國金融機構，可於一定期間內 (最長三年) 完成整併者，於金管會核准整併期間內，比照適用資本計提的原則。

(三) 申請人依資本計提原則計提資本者，應於財務報表附註揭露未適用原則所計算的擬制資本適足率。

金管會表示，本次推動的整併政策，是透過降低首次投資金融機構門檻、提供先參股再洽談併購的選項，並以資本計提作為誘因，營造有利的法規併購環境，觸發市場機制的發酵，促進金融機構整併，待法規發布生效後，申請人本周五 (11/30) 即可依相關規定申請參股投資金融機構。