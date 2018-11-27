全家My FamiPay整合進App 強打會員3.0升級「人人手上有全家」

今年適逢全家 (5903)30 周年生日慶，全家今日舉辦記者會宣布未來願景，將由「全家就是你家」升級為「人人手上有全家」，將透過店到宅、行動購及商品預購平台三大方針，全力衝刺 App 會員經濟，並將自有支付工具 My FamiPay 將正式整合進 App，讓支付、累點、儲存發票一氣呵成，並連同每月創下近億元營收的商品預售功能，圈粉三大攻略已全數到位。全家董事長葉榮廷曾發表 30 周年慶的策略藍圖之一，即是透過會員 app 實現「人人手上都要有全家」。全家指出，12 月 5 日起，全家自有支付工具 My FamiPay 正式整合進 App，會員只要打開一個 App，就可以同時在店鋪完成付款、累點，搭配會員載具存發票的功能，「付、累、存」一指搞定，更開啟明年串接線上服務與付款的各種可能性，例如不須進店就可以線上購買商品預售或者繳帳單。



全家看好，近來懶人商機當道，消費者追求「省時」、「省錢」、「省麻煩」，全家會員 3.0 看準「精明的懶商機」，要改寫便利定義，從巷口隨處是全家，進化到消費者隨手拿起手機就是全家。



在「省時」服務方面，全家提到，會員對可坐等家中的外送服務亦展現了高度需求，有 67% 會員最希望包裹與車票可從店舖外送到家，其次則是鮮食、日用品。全家 E-Retail 事業本部副本部長林志清指出，已於 11 月中在六家店鋪展開「店到宅」測試，與外送平台業者 honestbee 合作，將商品從附近店舖運送到消費者家中，縮短購物的最後一哩路，目前外送範圍限台北市。



而有鑑於現代人生活忙碌，全家也正在研究未來提供「宅轉店」服務，滿足消費者代送洗衣、包裹等生活需求，一機在手，不必出門也能送洗衣物、寄出包裹。同時，全家也再度擴增點數使用用途，點數可以兌換現金折價券，12 月 5 日檔期，用 2 萬點即可兌換 100 元「全家」購物金。