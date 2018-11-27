全家串連線上線下養超級客戶 二大全新服務上線

在零售競爭激烈的環境下，連鎖超商全家 (5903-TW) 持續拚創新，今 (27) 日宣布自家的 app 將整合支付工具 My FamiPay，同時，將展開「店到宅」和「宅轉店」服務的測試，目前店到宅第一階段測試已上線，與外送平台 honestbee 合作，消費者只要透過 app，就可外送附近全家千餘項商品。

全家 E-Retail 事業本部副本部長林志清指出，為培養更多超級用戶，明年將進一步瞄準懶人商機，展開「店到宅」、「宅轉店」服務的測試，藉此讓「便利」再進化，讓便利商店從實體店舖延伸至消費者手機上。

全家 30 周年的策略藍圖之一，即是「人人手上都要有全家」，藉由會員 app 成為連結線上線下的通道，全家表示，將於 12 月 5 日起整合 My FamiPay 到 app，會員透過 app，即可在店鋪完成付款、累點，並可搭配會員載具存發票的功能。

林志清強調，最新的 app 在明年起開啟串接線上服務和付款的各種可能性，例如，不須進店就可在線上購買商品預售或繳帳單。

另一方面，全家 11 月中已在 6 家店鋪展開「店到宅」測試，與外送平台業者 honestbee 合作，發現有 67% 會員，最希望包裹和車票可從店舖外送到家，其次則是鮮食、日用品，目前外送範圍限台北市，可送商品包含現做 bb.q Chicken 炸雞、Let’s Café、鮮食、飲料、零食和日用品等千餘項。

為培養更多全家超級用戶，全家正研究未來提供「宅轉店」服務，滿足消費者代送洗衣、包裹等生活需求。

全家至今年 10 月會員數已達 800 萬人，活躍會員占整體達 30%，全家也統計，會員來客占比近 25%，由於客單價較一般顧客高，營收占比反而達 35%，叫去同期成長多達 2 倍。

全家進一步觀察到，會員中有一群超級用戶，人數雖僅整體會員的 2%，卻貢獻全家 10% 的營收，統計這群用戶主要是 30-39 歲上班族，每日至少到店消費 1 次以上，周均消費額近千元，而超級用戶的高黏著度，主要是歸功在 app 集點和商品預售兩大會員功能。