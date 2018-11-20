全家推首款現調唐寧奶茶 可望帶動杯裝飲料業績增兩成

根據財政部統計，台灣外帶杯飲市場整體產值超過 600 億，另根據東方線上調查，奶茶於手搖飲店銷售比例逐年上升，至 2017 年已突破 4 成。全家 (5903)Let’s Cafe 年初與英國皇室御用「唐寧茶」（TWININGS）首度結盟推出現調果茶，熱銷超過 200 萬杯，今冬乘勝追擊，再推現調奶茶系列，主打伯爵醇奶茶、四紅果醇奶茶，並可再選購蜂蜜拌入，成為便利商店唯一可調甜度的現煮奶茶，將於 11 月 21 日起，全台 3300 間店舖同步開賣，預估將再帶動杯裝飲料業績成長 2 成以上。全家鮮食部長黃正田指出，Let''s Cafe 年初與唐寧茶聯名進軍現調茶飲市場，受到 25-39 歲女性的喜愛，推出後帶動杯裝飲料業績前期比成長近一成。同時觀察每入秋冬、氣溫漸涼，奶茶類飲品在外帶茶飲店銷售即大幅提高至 5 成以上佔比，顯示消費者口味偏好轉為濃郁；有鑑於此，今冬攜手唐寧開發醇奶茶系列，看好溫暖商機，預估將再帶動杯裝飲料業績成長 2 成以上。



唐寧醇奶茶系列共推出伯爵醇奶茶、四紅果醇奶茶兩種口味，兩款茶飲皆售價皆為 65 元，並為全家首款現調奶茶，只加入茶包、溫牛奶、熱水沖泡，為便利商店目前唯一未加糖的現調奶茶，消費者若想調整甜度，則可以加購台灣荔枝蜜。



此外，全家也提到，唐寧茶瞄準女性族群，年初上市時迅速攻佔網美社群版面，三天超過千則熱議，而 21 日起也將在台北、台中、高雄推出打卡特色店，分別為台北忠孝店、台中一中街店、高雄忠孝店，現場特色布置將維持三個月，邀請全台消費者一起拍照打卡當網美，推升該款商品的討論熱度。

