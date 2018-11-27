大陸稅改墊高經營成本 資誠：台商定價轉讓規劃考驗更大

大陸稅務環境變化攸關台商經營環境，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務主持會計師段士良表示，與人力成本相關的社會保險，以及個人所得稅的修法，未來勢將影響企業在大陸的經營成本，尤其大陸嚴密網絡交叉比對監測系統，一旦被列入黑名單社保企業，或個人納稅評等被調降，恐使未來台商在大陸經商或工作變得更困難。

資誠聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會今 (27) 日舉辦「因應稅務潮流新變革─TP 新挑戰」研討會。

段士良表示，大陸國家稅務總局已展開反避稅工作的具體規劃，將加強跨境利潤水平監控，建立「全球一戶式」跨國公司利潤水平監控系統，從全球、大陸、 各省三個層面對單戶企業進行全景掃描和風險測試，形成每一戶企業的轉讓定價風險及遵從檔案。

該監控系統將從國別、行業、年度、 交易類型和納稅人五個面向進行風險預警，實現跨國公司轉讓定價管理水平的全面升級，段士良提醒，將對台商轉讓定價規劃帶來更大的考驗，台商千萬不能輕忽。

段士良表示，在稅務資訊透明的環境下，跨國集團企業必須更謹慎評估外派人員的交易安排，尤其兩岸的查核技巧都越來越精進，雖然目前兩岸資訊尚未交換，但各自稅局仍有一套自己的稽徵方法，企業與個人仍須了解可能面臨的稅務風險，並斟酌自身情況規劃對自己最佳的薪資方案。

