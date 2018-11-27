【華冠投顧】大盤短期仍呈多、空膠著，明日端看2330台積電的造化！

G20 高峰會於 11/30-12/01 兩天在阿根廷召開，全球領袖齊聚一堂；想當然耳，討論重點勢必將集中在貿易問題上。傳中國國家主席習近平與美國總統川普將會面，市場也冀望此次的「川習會」能化解目前兩國的貿易爭端。另外，於台北時間 11/30 凌晨 03：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，續關注其後續發展

周一，川普表示，從中國進口的 iPhone、筆電，擬加徵 10% 關稅；此訊息，今日再次衝擊到蘋概股的力道有限，如 2330 台積電在下盪至 219.0 之後，收盤依然回至多市軌道中，後續之關注重心見下述。

台灣九合一大選結束之後，台股交易的第二天，一開盤即出現激情過後的回測，雖收盤再度又出現彈升，但短空架構依然未見扭轉。12 加權，短線上方 9762-9809 之初步反壓區間須被站上，才有翻多之機；而下方支撐 9643-9606 之區間若被摜破，則下行仍有空間。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！昨日之述『後續暫觀測上方 331.0-342.0 之初步反壓區力道如何？』今日最高來到 344.0，具有站上此反壓之趨勢！明日，可觀測 351.5 之前高點是否被站上？若站上，則上方下一關卡暫看 360.0-383.0 之區間。

2498 宏達電：看多！本益比僅 5.27 倍，股價淨值比 0.7 倍，股價被嚴重低估。技術面觀之，短期仍具彈升空間，可留意下方回檔滿足區，下方初步支撐關卡，續觀測 40.40-37.60 之區間支撐力道如何？

2330 台積電：看多！昨日之述『後續暫觀測上方 224.0-230.0 之初步反壓區，但該區若被站上，則向上續航力增。』今日最高來到 224.5，已進入該區！明日持續觀測此區間。

3008 大立光：看多！上周五之述『依技術面觀之，目前於低位區，有一舉向上突破頸線 3520-3606 反壓區之氣勢！ 』今日續漲！來到 3510 最高，已漸漸逼近此區，後續持續觀測此區間，此區若一舉被站上，則翻為多方主控局面！

6127 九豪：看多！技術面具打底即將完成之雛形，暫觀測上方反壓區 16.80-17.36 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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