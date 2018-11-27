【日盛投顧】指數窄幅震盪 中小型電子個股表現亮眼

◆盤勢分析

1. 雖然美股四大指數大幅上揚，但因台股前一交易日提前上漲，加上早盤美股電子盤走弱，周二台股開低走低，盤中最低跌破 9700 點大關，但隨即回穩跌幅逐漸收斂，尾盤在亞股的帶動由黑翻紅。終場加權指數上漲 13 點，漲幅 0.14%，收在 9,778.62 點。

2.OTC 市場逆市開高，並在權值股 6488 環球晶、3105 穩懋、8436 大江、6147 頎邦持續轉強領攻下，指數一路震盪走高，收在 123.21 點，上漲 2.13%，拉出近期第二根紅 K 棒，即將挑戰季線。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 線，短線區間震盪格局未變。

(2) 量能：成交量微增 997.20 億元，後續上攻宜盡速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 45.48 億元；外資 - 42.75 億元、投信 - 2.97 億元、自營 + 0.24 億元。

被動元件、矽晶圓表現亮眼

1. 電子類股

(1) 矽晶圓、PA：市場預期明年 12 吋矽晶圓合約價格漲幅約 6~9%，8 吋的合約價格也將維持高檔水準，6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科股價在周二緩步上攻。PA 族群利空效應淡化，3105 穩懋股價出量長紅挑戰季線，2455 全新、8086 宏捷科股價底部轉強。

(2) 被動元件：外資傳出被動元件跌價情況比預期，加上減產與有效去化庫存，2327 國巨股價盤中量出轉強；帶動 2492 華新科、2478 大毅、3026 禾伸堂股價上漲。

(3)MOSFET：MOSFET 明年 H1 仍供不應求，報價可望續漲，估明年產業營運成長動能充足，5299 杰力早盤衝漲上 107 元漲停價，同族群的 6435 大中大漲 6%，8261 富鼎、3317 尼克森上漲超過 5%。

2. 非電子類股

勝選概念：高雄拚經濟，光觀飯店、營建、資產業拉出慶祝行情，2705 六福、2719 燦星旅、2702 華園、5905 南仁湖、9906 欣巴巴股價走勢強。