加州野火肆虐 水呢？美國網民扒出超級富豪

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-13 10:10

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近日美國加州野火肆虐，當地消防栓缺水引發關注。據英國《每日郵報》上周六（11 日）報導，美國網民翻出了一份 2021 年的報導，將當地缺水的原因指向了一家生產開心果的企業。

這份 2021 年的舊報導出自《Forbes》。《Forbes》稱，雷斯尼克家族在加州中央谷地擁有超過 8 萬英畝的杏仁和開心果種植園，家族財富高達 130 億美元。他們的堅果生意每年需要消耗 1,500 億加侖的水，這個數字是舊金山市全年用水量的 2 倍。

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《每日郵報》援引公開數據稱，2011 至 2017 年加州大乾旱時期，加州政府修建了大量水利設施，包括洛杉磯北部的克恩水庫，該水庫儲水量為 5,000 億加侖。為了保證種植園的供水，雷斯尼克家族不僅在 2015 年鑽了 21 口新井，還設法控制克恩水庫 57% 的股份。

美國知名雜誌《Mother Jones》2016 年指出，雷斯尼克家族控制的這座水庫位於洛杉磯和舊金山之間，不管從地形還是儲水量看，這座水庫對周邊地區的供水具有重要意義。

雷斯尼克家族控制水源的做法，多年來一直備受各方爭議。《每日郵報》稱，該家族曾給美國民主黨全國委員會和加州多任州長捐款合計約 400 萬美元，這使得多項起訴也沒有對其業務造成實質性影響。